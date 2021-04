Videointervista a Folcast: “Non so a quanti concerti del Primo Maggio ho assistito da spettatore...”

E’ uscito il nuovo singolo di Folcast Senti Che Musica, realizzato insieme ai Selton e a Roy Paci (ne abbiamo parlato Qui).

Prosegue così il percorso dell’artista che con Scopriti si è classificato al terzo posto al Festival di Sanremo che per la primavera propone un pezzo da sapore decisamente positivo.

“Sono contentissimo di condividere questo brano con Roy, artista che stimo profondamente sia come uomo che come musicista. Seppur a distanza, è scattata la scintilla e in quelle volte in cui ci siamo sentiti l’abbiamo identificata e sin da subito abbiamo capito che tutti e due andavamo verso la stessa direzione.

Un grazie speciale ai Selton, musicisti incredibili che mi è sembrato di conoscere da sempre.

A volte, per trovare qualcosa, lo si cerca molto lontano. Si prendono valigie pesanti e con le tasche vuote, si raggiungono luoghi paradisiaci. Può succedere che in quei posti non si senta proprio niente. Oppure si sente così tanto che poi, una volta rientrati nelle nostre case di periferia, si rimpiange qualsiasi cosa. In uno degli anni più difficili mi sono ritrovato a vagare con la testa in tutti quei luoghi dove sarei voluto essere per trovare un po’ di luce. Poi ho preso la mia chitarra e ho capito che la musica è in assoluto il mio posto felice. E se io sono la mia musica allora non devo andare da nessuna parte.

Se mi sento quel posto, non ho più sete. ‘Senti che musica’ è un messaggio d’amore e gratitudine per la Musica in generale, l’unica che sa farmi essere quello che desidero.”