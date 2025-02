Sanremo 2025, intervista ai The Kolors: “Il nostro Festival in una parola? Adrenalansia”

Sanremo 2025, Tu Con Chi Fai L’Amore: l’intervista ai The Kolors

A poche ore dall’inizio della serata finale del Festival di Sanremo 2025 abbiamo incontrato i The Kolors, che ci hanno parlato di Tu Con Chi Fai L’Amore, il brano in gara al Festival, ma anche della loro esibizione insieme a Sal Da Vinci sulle note di Rossetto e Caffè.

THE KOLORS, “TU CON CHI FAI L’AMORE”

Quest’anno i The Kolors sono tornati sul palco dell’Ariston per la loro terza volta in carriera, dopo il debutto nel 2018 con Frida (Mai, mai mai) e la partecipazione dello scorso anno sulle note di Un ragazzo, una ragazza.

“Tu Con Chi Fai L’Amore è il nostro modo di celebrare quei momenti in cui ci guida l’istinto e non il ragionamento. Ma è anche un modo per accendere i riflettori sulla spensieratezza che si prova in quei momenti”, hanno raccontato i The Kolors.

Poi, hanno aggiunto: “Se la nostra canzone fosse un’immagine, sarebbe un ascensore“.

SANREMO 2025: L’INTERVISTA Ai the kolors

THE KOLORS PALASPORT 26: LE DATE

17 marzo 2026: Roma – Palazzo dello Sport

– Palazzo dello Sport 23 marzo 2026: Milano – Unipol Forum

– Unipol Forum 27 marzo 2026: Padova – Kioene Arena

– Kioene Arena 28 marzo 2026: Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 31 marzo 2026: Eboli (SA) – Palasele

