The Kolors in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Un Ragazzo Una Ragazza”

The Kolors Un ragazzo una ragazza testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

I The Kolors tornano al Festival per la seconda volta in gara.

Hanno debuttato nel 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai), con cui si sono piazzati al nono posto della classifica finale.

Frida (mai, mai, mai) fu il loro primo brano totalmente in italiano. Il trio dalla loro vittoria ad Amici del 2015 aveva fino a quel momento cantato solo in lingua inglese.

I The Kolors sono stati i dominatori delle hit estive italiane del 2023 con il brano Italodisco con il quale al momento hanno conquistato quattro dischi di platino.

Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio i The Kolors condivideranno il palco con Umberto Tozzi con un medley dei suoi successi.

In attesa che si esibiscano al Festival 2024 abbiamo raggiunto i The Kolors, qui la nostra intervista.

Nel 2024 torneranno live e sono già state svelate le prime date:

THE KOLORS – LIVE 2024

3 aprile – Mediolanum Forum – Assago (MI)

20 giugno – Cavea Auditorium Parco della Musica – ENNIO MORRICONE di Roma

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





The Kolors Un ragazzo una ragazza, testo significato e autori. Clicca in basso su continua.