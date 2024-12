The Kolors: testo e significato di “Tu con chi fai l’amore”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

The Kolors Tu con chi fai l’amore testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

I The Kolors di Stash Fiordispino tornano al teatro Ariston per la terza volta in carriera. La band di Stash c’era stata per la prima volta nel 2018 con il pezzo Frida (Mai, mai mai) che si era classificato in nona posizione, e lo scorso anno, nel 2024, con Un ragazzo, una ragazza, che si è classificata in 16° posizione.



The Kolors Tu con chi fai l’amore significato del brano

La canzone è stata scritta anche da Calcutta e da Davide Petrella. Il gruppo campano ha così spiegato il significato del pezzo a Carlo Conti in occasione di Sarà Sanremo:

È il nostro modo di celebrare i momento in cui ci guida l’istinto e non gli schemi. Tutto ciò che è inaspettato.

The kolors tu con chi fai l’amore testo

In arrivo prossimamente

