Videointervista a Fasma: "Ho conosciuto la mia ombra, mi sono perso e mi sono ritrovato... tutti noi combattiamo delle guerre interiori"

Video intervista a Fasma per parlare del nuovo album, Ho conosciuto la mia ombra! a cura di Massimiliano Longo.

Partiamo dai fatti… venerdì 14 aprile è uscito il terzo album di Fasma (e GG, il suo producer, che è sempre presente, dai titoli alle interviste, in quanto amico fraterno prima che produttore).

In contemporanea arriva anche in radio Lei parlò di lui, terzo singolo dall’album dopo F.B.F.M. e Setiamo.

Tiberio, questo il vero nome di Fasma, racconta così questo disco che è un vero e proprio concept album in cui il cantautore, con un’eccelsa produzione tra urban e rock di GG, ci fa conoscere la sua ombra, il suo lato oscuro, che spesso è molto simile a quella di molti di noi…

“Il buio ci fa paura, specialmente se è quello dentro di noi – racconta l’artista – ma è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Dobbiamo scavare in profondità per riportare la luce, ed è ciò che ho voluto descrivere in ‘HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!’. Per poterlo creare ho davvero incontrato la parte più buia di me, l’ho affrontata anche con paura e alla fine ho portato la luce”.

Questo album, ascoltato in sequenza, è come una serie tv in dodici episodi. Ascoltato singolarmente è simile a dodici cortometraggi. Sceneggiatore e regista di questo disco è lo stesso Fasma che non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma semplicemente di testimoniare e al massimo, di aiutare a capire che non bisogna avere paura della propria ombra, non bisogna aver paura di chiedere aiuto e, soprattutto, non bisogna aver paura di dare aiuto. Il dolore non è contagioso.

Ho conosciuto per la prima volta Fasma nel 2017, era l’outsider tra i giovani del Summer Festival. I due Festival di Sanremo a cui ha preso parte distinguendosi con Per sentirsi vivo e Parlami, erano ancora lontani. Da subito ho capito che era uno di quegli artisti che racconta la verità. Uno di quelli che lo senti che non ti sta prendendo in giro e che è consapevole che la musica è un dono, è un lavoro, è fatica, è responsabilità

Da allora nulla è cambiato e lo scoprirete in questa video intervista e, sopratutto, ascoltando le canzoni contenute in Ho conosciuto la mia ombra!

Buio F.B.F.M. Tu sei Lilly Trappole SETIAMO LOOK Salvarti (feat. Morenike) Bassa voce Lei parlò di lui Una parte di me Soli

FASMA VIDEO INTERVISTA

https://youtu.be/Rq7p4Q5UAl4