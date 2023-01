Fasma: “In fondo anche un film romantico può diventare un film dell’orrore” con queste parole l’artista lancia F.B.F.M.

Fasma F.B.F.M. testo e significato del nuovo singolo.

L’inseparabile coppia formata da Fasma e GG torna venerdì 27 gennaio con F.B.F.M., ovvero Fare Bene Fare Male, per Epic Records/Sony Music Italy.

Fasma F.B.F.M. significato del brano

Il nuovo singolo racconta un amore che sembra cadere e sembra volare, che può fare male in un duello in cui non ci sono vincitori.

Il brano è una nuova tappa nel viaggio dell’artista che anticipa musica inedita: l’attitudine urban rock di Fasma si tinge di note horror, anticipando un concept dark visivo e sonoro che è solo il primo capitolo di una nuova storia, perché “in fondo anche un film romantico può diventare un film dell’orrore” come afferma lo stesso Tiberio.

FASMA F.B.F.M. Testo e audio