Il primo confronto tra Fasma e la sua ombra, in attesa del nuovo album, è in “Setiamo”

Fasma Setiamo testo, significato e video del nuovo singolo dell’artista che anticipa l’uscita del nuovo album, Ho conosciuto la mia ombra!, fuori dal 14 aprile per Epic/Sony.

“Nell’oscurità più profonda che è dentro di noi si nascondono quei sentimenti che non si possono ignorare per sempre” è la frase che rappresenta questo lavoro in cui il cantautore si addentra nella parte oscura della sua anima per cercare la sua ombra e affrontarla in un luogo distopico e tenebroso.

Il terzo album è stato anticipato dal singolo F.B.F.M. e ora da questa nuova canzone. Il progetto è un concept album che mostra FASMA e il suo Producer, GG, alla ricerca di nuove modalità – musicali e visive – per raccontare la realtà più introspettiva, tingendo di rosso una tela nera di sonorità dark e profonde.

Un progetto in cui l’attitudine urban si arricchisce di note rock e di elettronica: il sound rimane coerente dalla prima all’ultima traccia, creando non solo un racconto tematico ma anche musicale. Il confine tra paura e amore, bisogno e rifiuto, non è mai fermo nello stesso luogo.

Fasma setiamo significato del brano

In attesa del nuovo disco è online il video di Setiamo un pezzo che rappresenta proprio il primo faccia a faccia tra FASMA e questa figura, un confronto fisico e mentale che porta il protagonista a un nuovo stadio di consapevolezza: l’accettazione. L’artista si troverà costretto ad abbracciare la sua ombra per poter continuare il viaggio e trovare la parte di sé mancante.

Fasma setiamo testo

Ti ho dimostrato, dimostrato

Ti ho dimostrato, lì son stato

E pensavo che potessi saperlo

Che potesse finire

Se potessi cambiare, cambierei la fine

Pensavo che non servisse, ma eri sempre più triste

Mi son fatto da parte per vederti felice

È così che fa un uomo, che rimane da solo

Che preferisce quel vuoto al tuo gioco

Quando capisce che è acqua e non fuoco

Non ho più voglia di fare come vuoi te

Dimmi che non hai la forza di star con me

Ma, cazzo io ti amo

E forse sono meno bravo a dirlo che a farlo

A dirlo che a farlo

Ma, cazzo se ti amavo

E forse sono meno bravo a dirlo che a farlo

A dirlo che a farlo

Ma, cazzo se ti amo

Ma, cazzo se ti amo

Ma, cazzo se ti amo

Ti hanno vista parlare con un altro di noi

Gli raccontavi che non potevi essere ciò che vuoi

Ti han vista girare in zona mia

Speravi di beccarmi nella solita via

Ma non esco più e neanche dormo

E se lo faccio, lo faccio male oppure ti sogno

Ma non resto lì neanche un secondo

E se lo faccio, ti faccio male anche se non voglio

Non voglio, non voglio

Non voglio, non voglio

Non ho più voglia di fare come vuoi te

Dimmi che non hai la forza di star con me

Ma, cazzo io ti amo

E forse sono meno bravo a dirlo che a farlo

A dirlo che a farlo

Ma, cazzo se ti amavo

E forse sono meno bravo a dirlo che a farlo

A dirlo che a farlo

Ma, cazzo se ti amo

Ma, cazzo se ti amo

Ma, cazzo se ti amo

Foto di copertina di Francesco Quinziato