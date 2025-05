Aka 7Even: “In Non x Soldi ho fatto quello che avrei sempre voluto” (video intervista)

2 maggio 2025 Aka 7Even ci racconta in una video intervista il nuovo EPNon X Soldie la sua rinascita artistica.

All Music Italia torna a intervistare Luca Marzano, in arte Aka 7Even, in occasione dell’uscita del suo nuovo tanto atteso EP, intitolato Non X Soldi, un progetto che segna un netto cambiamento rispetto al suo passato discografico: in questo mini album il cantautore campano vira in maniera più marcata rispetto al passato verso l’R&B e il soul, con sprazzi di sonorità ispirate alla trap.

Dentro al disco (uscito il 2 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy) il cantante ci ha messo tutto il suo vissuto recente, non esattamente semplice.

Aka 7even su Non X Soldi: “L’identità vocale di questo disco tende a marciare sul soul”

“Sono stati tre anni in cui ho dovuto risolvere delle situazioni delicate nella mia vita personale e nella mia famiglia. Ho dovuto trascrivere ciò che ho vissuto e percepito in questi anni. Ho deciso di toccare un genere che ho sempre voluto fare, non mi sento tanto cambiato”

Queste alcune delle parole di Aka 7Even riguardo a questo nuovo EP, all’interno del quale c’è un focus particolare sui testi ed è presente un brano che accenderà una lampadina nella testa di molti: Mi manchi 2.

Non X Soldi è anche un album che parla tantissimo dei suoi famigliari, che in questo periodo non semplice gli sono comunque sempre rimasti vicino e sono costantemente stati i suoi punti di riferimento. Nella nostra chiacchierata abbiamo parlato dunque delle sue fonti di ispirazione per questa nuova fatica discografica, ma anche di molto altro.

Aka ci ha raccontato come è stato vicino al suo ex collega e amico Sangiovanni, che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo molto complicato dal punto di vista della sua salute mentale.

Inoltre, abbiamo chiesto al cantante cosa ne pensasse dei problemi che alcuni artisti (compreso Justin Bieber, che lui sappiamo stimare molto) vivono nel loro quotidiano, pressati da management che richiedono loro tantissimi sforzi spesso in un periodo di tempo molto ridotto.

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista integrale ad Aka 7Even.

Credits foto di copertina: Onofrio Petronella