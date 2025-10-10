Classifiche FIMI 41: Taylor Swift debutta alla #1. In Top 10 anche Renato Zero, 22simba e Sarah Toscano

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 41/2025.

Settimana di grandi rientri e debutti forti nella Top 20 album. In testa arriva Taylor Swift con The Life of a Showgirl. Scende di una posizione Olly, che dopo settimane in vetta resiste al secondo posto grazie alla versione estesa di Tutta vita.

Stabile Ernia al terzo posto, mentre Renato Zero entra direttamente alla #4 con L’Orazero, seguito da 22Simba, new entry alla #5 con La cura. Da segnalare anche l’ottimo debutto alla #6 per Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2025, con Met Gala.

Debutto fuori dalla Top 20 per Buon compleanno Elvis Covered di Ligabue.

Classifica FIMI album: settimana 41/2025

THE LIFE OF A SHOWGIRL – Taylor Swift – Island/Universal Music (NEW) Tutta vita (Sempre) – Olly – Epic/Sony Music (↓1) Per soldi e per amore – Ernia – Island/Universal Music (↓1) L’Orazero – Renato Zero – Tattica/Indipendente Mente-Believe (NEW) La cura – 22Simba – Island/Universal Music (NEW) Met Gala – Sarah Toscano – Warner Music (NEW) Mattia – Rondodasosa – Warner Music/Trenches Records (↓4) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido/Milano Ovest/Universal (=) Kpop Demon Hunters (O.S.T.) – Various Artists – Island/Universal Music (=) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (=) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (=) Locura – Lazza – Island/Universal Music (=) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas/The Orchard (=) La Bellavita – Artie 5ive – Warner Music/Trenches (=) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI/Universal Music (=) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic/Sony (↑3) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records/Believe (↓5) Non so chi ha creato il mondo… (Deluxe) – Alfa – Artist First (↓4) Mediterraneo – Bresh – Epic/Sony Music (↓1) Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (↓1)

