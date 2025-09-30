L’Orazero, il nuovo disco di Renato Zero con 19 tracce prima delle 23 date live nel 2026

Renato Zero festeggia il compleanno con un nuovo album di inediti: L’ORAZERO, in uscita il 3 ottobre per Tattica. Un progetto che arriva a pochi giorni dai 75 anni dell’artista e che segna l’ennesimo capitolo di una carriera ultracinquantennale capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi.

Andiamo a scoprire gli appuntamenti live in cui poterlo ascoltare e la guida al disco canzone per canzone.

L’Orazero in tour

Per presentare dal vivo il nuovo progetto, Renato Zero partirà a gennaio 2026 con L’ORAZERO IN TOUR, una tournée prodotta da Tattica che toccherà i principali palasport italiani. Ventitré date in programma da gennaio ad aprile, con debutto a Roma il 24 gennaio al Palazzo dello Sport, per poi raggiungere città come Firenze, Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli, Bari e Messina.

Sarà l’occasione per unire le nuove canzoni ai classici che hanno reso Renato un’icona della musica italiana, in uno spettacolo che promette di essere emozionante e multigenerazionale. La radio partner è RTL 102.5, mentre Italo sarà travel partner del tour.

Calendario date

24 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

25 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

28 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

29 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

31 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport

1 febbraio – Roma – Palazzo dello Sport

11 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

12 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

14 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

15 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum

7 marzo – Torino – Inalpi Arena

8 marzo – Torino – Inalpi Arena

11 marzo – Mantova – Palaunical

13 marzo – Mantova – Palaunical

18 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena

20 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena

24 marzo – Bologna – Unipol Arena

28 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena

4 aprile – Eboli – Palasele

8 aprile – Bari – Palaflorio

9 aprile – Bari – Palaflorio

15 aprile – Messina – Palarescifina

16 aprile – Messina – Palarescifina

I biglietti sono disponibili su renatozero.com e vivaticket.com.

L’Ora Zero di Renato

“Sto diventando adulto allegramente. Ogni volta che sforno un titolo, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva!” racconta Zero, introducendo un disco che raccoglie 19 brani, ciascuno con un proprio mondo, regole e contraddizioni. L’ORAZERO è un caleidoscopio di emozioni che riafferma valori fondanti come amore, amicizia e rispetto, ponendosi come invito al dialogo e alla resistenza interiore.

Anticipato dal singolo Senza, pubblicato lo scorso 12 settembre, l’album si muove tra ballate introspettive, inviti alla speranza e riflessioni esistenziali, confermando l’urgenza espressiva che da sempre caratterizza la scrittura di Renato Zero.

