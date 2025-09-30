30 Settembre 2025
L’Orazero, il nuovo disco di Renato Zero con 19 tracce prima delle 23 date live nel 2026

Dal compleanno ai nuovi brani, fino alla tournée nei palasport: l’universo di Renato Zero si rinnova con "L’Orazero"

Cover ufficiale del nuovo album L'Orazero di Renato Zero
Renato Zero festeggia il compleanno con un nuovo album di inediti: L’ORAZERO, in uscita il 3 ottobre per Tattica. Un progetto che arriva a pochi giorni dai 75 anni dell’artista e che segna l’ennesimo capitolo di una carriera ultracinquantennale capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi.

Andiamo a scoprire gli appuntamenti live in cui poterlo ascoltare e la guida al disco canzone per canzone.

L’Orazero in tour

Per presentare dal vivo il nuovo progetto, Renato Zero partirà a gennaio 2026 con L’ORAZERO IN TOUR, una tournée prodotta da Tattica che toccherà i principali palasport italiani. Ventitré date in programma da gennaio ad aprile, con debutto a Roma il 24 gennaio al Palazzo dello Sport, per poi raggiungere città come Firenze, Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli, Bari e Messina.

Sarà l’occasione per unire le nuove canzoni ai classici che hanno reso Renato un’icona della musica italiana, in uno spettacolo che promette di essere emozionante e multigenerazionale. La radio partner è RTL 102.5, mentre Italo sarà travel partner del tour.

Calendario date

  • 24 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport
  • 25 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport
  • 28 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport
  • 29 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport
  • 31 gennaio – Roma – Palazzo dello Sport
  • 1 febbraio – Roma – Palazzo dello Sport
  • 11 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 12 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 14 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 15 febbraio – Firenze – Nelson Mandela Forum
  • 7 marzo – Torino – Inalpi Arena
  • 8 marzo – Torino – Inalpi Arena
  • 11 marzo – Mantova – Palaunical
  • 13 marzo – Mantova – Palaunical
  • 18 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena
  • 20 marzo – Conegliano – Prealpi San Biagio Arena
  • 24 marzo – Bologna – Unipol Arena
  • 28 marzo – Pesaro – Vitrifrigo Arena
  • 4 aprile – Eboli – Palasele
  • 8 aprile – Bari – Palaflorio
  • 9 aprile – Bari – Palaflorio
  • 15 aprile – Messina – Palarescifina
  • 16 aprile – Messina – Palarescifina

I biglietti sono disponibili su renatozero.com e vivaticket.com.

L’Ora Zero di Renato

Sto diventando adulto allegramente. Ogni volta che sforno un titolo, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva!” racconta Zero, introducendo un disco che raccoglie 19 brani, ciascuno con un proprio mondo, regole e contraddizioni. L’ORAZERO è un caleidoscopio di emozioni che riafferma valori fondanti come amore, amicizia e rispetto, ponendosi come invito al dialogo e alla resistenza interiore.

Anticipato dal singolo Senza, pubblicato lo scorso 12 settembre, l’album si muove tra ballate introspettive, inviti alla speranza e riflessioni esistenziali, confermando l’urgenza espressiva che da sempre caratterizza la scrittura di Renato Zero.

Cliccate in basso su continua per scoprire le 19 tracce contenute nel nuovo album.

Continua

All Music Italia

