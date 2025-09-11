L’ORAZERO segna il ritorno di Renato Zero con un nuovo capitolo discografico. Ad anticipare il nuovo disco il singolo Senza, fuori dal 12 settembre, di cui andiamo a scoprire testo e significato.

A pochi giorni dal suo compleanno, il 30 settembre, l’artista ha svelato l’artwork e la tracklist del nuovo album di inediti L’ORAZERO, in uscita il 3 ottobre per Tattica e disponibile in pre-order e pre-save dal 15 settembre.

Un progetto attesissimo che Zero introduce con queste parole: “Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?”.

RENATO ZERO: L’ORAZERO, LA TRACKLIST

Il nuovo album contiene ben 19 brani inediti che vanno a comporre un viaggio musicale ampio e sfaccettato:

Aspettando l’alba Lasciati amare Più musica Voglio regalarti un avvenire Il rifugio Ti meriti di più Tempo Se t’innamorerai Su per giù L’anima canta Senza Vorrei piacerti Riprendiamoci il mondo Nel regno del sogno Ascoltati Il battito del mondo Ancora nuovi giorni Che sia amore Pace

Tra questi spicca Senza, il nuovo singolo fuori ovunque dal 12 settembre.

SENZA: TESTO E SIGNIFICATO DEL NUOVO SINGOLO

Il pezzo si presenta come una riflessione intima e malinconica che racconta il senso di mancanza e la fragilità che accompagna i rapporti umani. Nel linguaggio di Renato Zero diventa una dichiarazione universale: il vuoto lasciato da chi non c’è più o da chi si allontana diventa materia per riscoprire sé stessi, trovando nel dolore anche un seme di rinascita.

La canzone si inserisce perfettamente nella tradizione autorale di Zero, dove la parola diventa specchio di emozioni collettive e personali, restituendo al pubblico un messaggio che oscilla tra vulnerabilità e forza interiore.

RENATO ZERO – SENZA TESTO

In arrivo

L’ORAZERO IN TOUR

Non solo album: a poco più di un anno dal suo ultimo live, Renato Zero annuncia anche il ritorno sui palchi con L’ORAZERO IN TOUR, prodotto da Tattica.

La tournée partirà a gennaio 2026 e toccherà le principali città italiane. I biglietti saranno disponibili dal 18 settembre su renatozero.com e vivaticket.com.

Radio partner: RTL 102.5.

Official travel partner: Italo.