Classifiche FIMI 23: Alfa fa tripletta di #1, Luk3 con “Diciotto” realizza il miglior esordio tra gli artisti di Amici 2025

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 23/2025. Con l’uscita della versione deluxe di Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, Alfa domina tutte e tre le classifiche di questa settimana.

Con il suo EP d’esordio Diciotto, Luk3 debutta alla #7, certificandolo come il cantante di Amici 2025 con il miglior risultato sia per la posizione che per le copie vendute.

Gli altri cantanti di questa edizione li troviamo alla #41 (TrigNO con A un passo da me) e #42 (Nicolò con Un’ora di follia), che settimana scorsa hanno debuttato rispettivamente alla #22 e #17. Senza Cri debutta alla #87 con Tokyo Nite.

Altro ottimo debutto è quello di Golden Years alla #15 con Fuori Menù.

Classifica FIMI album: settimana 23/2025

Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato – Alfa – Artist First (NEW) Tutta vita – Olly – Epic / Sony Music (+3) Il mio lato peggiore – Luchè – Warner Music (+1) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest / Universal Music (-2) Decrescendo. – Rkomi – Island / Universal Music (-2) Ranch – Salmo – Columbia / Sony Music (=) Diciotto – Luk3 – DMB / Triggger / ADA / Warner Music (NEW) La bellavita – Artie 5ive – Warner Music / Trenches Records Ent / Warner Music (=) Comuni mortali – Achille Lauro – Warner Music (-2) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records / Believe (-9) Debí tirar más fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment LLC / The Orchard (-2) KG – Guè & Rasty Kilo – Oyster / Island / Universal Music (NEW) Dio lo sa – Atto II – Geolier – Warner Music (-3) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic / Sony Music (-2) Fuori menù – Golden Years – Peermusic Italy / Columbia / Sony Music (NEW) Locura – Lazza – Island / Universal Music (-1) Funny Little Fears – Damiano David – Sony Music / Arista / Sony Music (-6) Tutti i nomi del diavolo – Kid Yugi – EMI / Universal Music (-4) Tropico del Capricorno – Guè – Island / Universal Music (-3) Vera Baddie – Anna – EMI / Universal Music (=)

