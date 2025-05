Alfa presenta il nuovo album: “Per me la musica nasce come autobiografia” – L’intervista

ALFA: da A Me Mi Piace feat Manu Chao al nuovo album… la versione Deluxe di Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (L’intervista)

A più di un anno dalla pubblicazione di Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato, già certificato disco di platino, Alfa annuncia l’uscita della versione Deluxe dell’album, che sarà disponibile nei formati CD e Vinile Colorato a partire da venerdì 30 maggio per Artist First.

Non si tratta però di una semplice riedizione. Questa nuova versione rappresenta infatti un nuovo capitolo del racconto iniziato con l’album originale, un’evoluzione che ne amplia la visione e ne approfondisce il significato.

Ed ecco che i nuovi brani, cinque per la precisione, non solo si integrano armoniosamente con quelli già pubblicati, ma arricchiscono la narrazione con nuove sfumature e prospettive, dando voce a diverse declinazioni dell’amore, tra sogno e realtà, fragilità e desiderio.

ALFA: LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist della versione Deluxe di Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato:

tante mila volte a me mi piace feat Manu Chao come il sole anna dormono tutti non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato nei tuoi occhi cosa c’è vai! il filo rosso vabbè ciao frida (interlude) il mio colore preferito sofia </3 ma tu come stai metti a posto:

“non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (deluxe)”, L’INTERVISTA Ad alfa

Durante l’intervista Alfa ci ha raccontato il suo primo incontro con Manu Chao e la genesi del suo nuovo singolo A Me Mi Piace (qui il testo del brano).

Ma non è tutto! Il cantautore ci ha infatti parlato anche del forte legame con la sua Genova e con i suoi fan, con cui continua a collaborare creativamente.

E se l’amore per lui deve essere adrenalinico, la musica “nasce come autobiografia“.

“Io scrivo canzoni per necessità, ma ho imparato che un cantautore non deve per forza scrivere di sé, ma può anche scrivere di altri, perché magari è un bravo osservatore”.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Alfa.

L’INTERVISTA AD ALFA: IL NUOVO ALBUM, L’INCONTRO CON MANU CHAO E 3 TOUR IN 1

Dopo l’uscita della versione Deluxe di Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato, a giugno Alfa attraversa tutta l’Italia in occasione del suo nuovo tour estivo, cui farà seguito un tour europeo on the road e… un tour nei palazzetti.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate dei tre tour, prodotti da A1 Concerti:

ALFA SUMMER TOUR – NON SO CHI HA CREATO L’ESTATE MA SO CHE ERA INNAMORATO

21 Giugno – CAMPOBASSO (CB), Arena Eventi nuovo Romagnoli

1 Luglio – MAROSTICA (VI), Marostica Summer Festival Volksbank

3 Luglio – PISTOIA (PT), Piazza Duomo

7 Luglio – COLLEGNO (TO), Flowers Festival

11 Luglio – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP), Area Porto Nuovo

12 Luglio – CATANIA (CT), Villa Bellini

14 Luglio – PIACENZA (PC), Palazzo Farnese

25 Luglio – GORIZIA (GO), Arena Casa Rossa

30 Luglio – FORTE DEI MARMI (LU), Villa Bertelli

3 Agosto – SAN GIORGIO IONICO (TA), Fiorino Future Festival

8 Agosto – ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival

11 Agosto – ASCOLI PICENO (AP), Ascoli Summer Festival

13 Agosto – SABAUDIA (LT), Arena del Mare BCC Roma

20 Agosto – ROCCELLA JONICA (RC), Roccella Summer Festival

30 Agosto – CATTOLICA (RN), Arena della Regina

EUROPEAN TOUR

30 Settembre 2025 – BARCELLONA, Sala Apolo

02 Ottobre 2025 – PARIGI, La Marbrerie

04 Ottobre 2025 – BRUXELLES, Pilar Box

05 Ottobre 2025 -LONDRA, Scala

07 Ottobre 2025 – AMSTERDAM, Mekweg

09 Ottobre 2025 – COLONIA, Helios

NON SO CHI HA CREATO L’ESTATE MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR NEI PALAZZETTI

29 Ottobre 2025 – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)

08 Novembre 2025 – LIVORNO, Modigliani Forum

19 NOVEMBRE 2025 – CONEGLIANO VENETO, Prealpi Sanbiagio Arena

20 Novembre 2025 – MONTICHIARI, Palageorge

22 Novembre 2025 – GENOVA, Stadium (SOLD OUT)

29 Novembre 2025 – ROMA, Palazzo Dello Sport

20 Aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

Foto di copertina a cura di Filiberto Signorello