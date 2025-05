Classifiche FIMI 20: Salmo primo negli album, Blanco nei singoli. Ottimo esordio per il nuovo brano di Alfa

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 20/2025.

Salmo torna con un album che unisce rap e melodia, Ranch, e conquista la vetta della classifica degli album. Chiudono il podio Sfera Ebbasta & Shiva, stabili, e Achille Lauro in risalita.

Tra le new entry troviamo alla #7 la versione del decennale di Vero di Guè, il nuovo disco degli Sleep Token e l’immortale Hanno ucciso l’Uomo Ragno degli 883.

Debutto alla #36 per il primo album di 22Simba, alla #54 per Liberato III e, purtroppo, alla #72 per Tarab, l’album postumo di Mia Martini.

Classifica FIMI album: settimana 20/2025

Ranch – Salmo – Columbia (NEW)

Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest (=) Comuni Mortali – Achille Lauro – Warner Music (+1) Tutta Vita – Olly – Epic (+1) La Bellavita – Artie 5Ive – Warner Music / Trenches Records Ent (+1) Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment Llc. (+2) Vero – 10 Anni Dopo – Guè – Universal Strategic (NEW) Dio Lo Sa – Atto Ii – Geolier – Warner Music (+1) Pink Floyd At Pompeii – Mcmlxxii – Pink Floyd – Legacy Recordings (-8) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic (=) Mi Ami Mi Odi – Elodie – Island (-8) Tropico Del Capricorno – Guè – Island (=) Tutti I Nomi Del Diavolo – Kid Yugi – Emi (-2) Locura – Lazza – Island (-1) Even In Arcadia – Sleep Token – Sleep Token / Rca Records Label (NEW) È Finita La Pace – Marracash – Island (-2) Vera Baddie – Anna – Emi (-2) Ferite (Deluxe Edition) – Capo Plaza – Plaza Music / Warner Music (-2) Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – 883 – Warner Music (NEW) Icon – Tony Effe – Island (+1)

