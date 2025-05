Trent’anni senza Mimì: fuori “Tarab” l’album postumo che celebra Mia Martini

Tarab è l’album postumo di Mia Martini fuori dal 12 maggio per Nar International / ADA Italy e disponibile in formato CD e in doppio vinile cristallo.

Una raccolta intensa e inedita per ricordare una delle voci più potenti e profonde della nostra musica: Mia Martini. A trent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 12 maggio 1995.

Un progetto unico, che raccoglie 18 brani tra inediti, rarità e versioni alternative con nuovi arrangiamenti. L’album si arricchisce di un booklet di 12 pagine e rappresenta un importante capitolo discografico, costruito grazie al recupero di materiale dagli archivi personali dell’artista. Una parte di questo materiale era già stata selezionata da Mimì stessa.

mia martini: Il significato del titolo: Tarab

Il termine Tarab deriva dall’arabo e significa “agitarsi”, “danzare”, ma anche “divertirsi con la musica”. Una parola difficile da tradurre, che indica uno stato di estasi musicale: quella stessa sensazione che Mia Martini ha sempre saputo trasmettere con la sua voce.

Le perle dell’album: inediti e provini d’autore – 2025

Tra i brani più preziosi contenuti in Tarab troviamo:

Tarab (Soffio d’anima) : una composizione inedita a base di vocalizzi, risalente alla fine degli anni Ottanta;

: una composizione inedita a base di vocalizzi, risalente alla fine degli anni Ottanta; Madre e Figlia : brano del 1982 con testo scritto da Mimì e musica di Guido Guglielminetti ;

: brano del 1982 con testo scritto da Mimì e musica di ; Il pescatore di Fabrizio De André : versione inedita anni ’90, diversa da quella live del 1983;

di : versione inedita anni ’90, diversa da quella live del 1983; Almeno tu nell’universo : la versione provino ascoltata dalla commissione di Sanremo 1989 ;

: la versione provino ascoltata dalla commissione di ; Il fiume dei profumi: inedito nella versione originale registrata nel 1991 a casa di Biagio Antonacci, con l’autore ad accompagnarla alla tastiera Yamaha DX7.

Un progetto voluto da Maurizio Piccoli

La produzione artistica dell’album è firmata da Maurizio Piccoli, che racconta: «Ho lavorato a partire da provini su audiocassette e DAT, costruendo nuovi arrangiamenti per vestire con suoni moderni la voce di Mimì. Il risultato è una nuova primavera dopo quel maggio rubato del 1995».

Fondamentale anche il supporto di Franco Canuto, conoscitore profondo dell’artista, che ha collaborato alla selezione delle registrazioni e alla visione complessiva dell’opera.

Le parole di Biagio Antonacci

«Lavorare con Mia Martini è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera. Ricordo perfettamente quella sera del 1991 a casa mia, a Rozzano. Mimì cantò Il fiume dei profumi per la prima volta, accompagnata solo da me alla tastiera. Un’emozione che oggi rivive grazie a questo provino inedito».

Le parole di Loredana Bertè

«30 anni senza di te Mimì. Tarab è una raccolta in omaggio a te, con il materiale, anche inedito, raccolto dal grande Maurizio Piccoli».

Tracklist di Tarab l’album postumo di mia martini

Tarab Madre e figlia Il fiume dei profumi Il pescatore Di tanto amore Almeno tu nell’universo Stiamo come stiamo Io e la musica All blues Vivo Un altro Atlantico Il giorno che verrà Canto del cuore Buio Bagnara Inno Che sia un amore Uomini farfalla

Un’opera preziosa che celebra la grandezza eterna di Mia Martini, offrendo nuovi sguardi su un talento che continua a commuovere generazioni.