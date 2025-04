Guè, dieci anni dopo, celebra “Vero”: “Fu il mio primo n.1 da solista in un periodo in cui scalzare i vincitori di Amici non era semplice”

Guè celebra i 10 anni di Vero con una nuova edizione dell’iconico disco, tra gli album più amati della sua carriera, un progetto che lo stesso artista ha definito più volte il suo disco più bello, nonostante sia stato quello con le vendite più basse.

VERO – 10 ANNI DOPO sarà fuori in digitale e nei negozi specializzati in una veste completamente rinnovata dal 9 maggio 2025. ,

Il disco uscirà in versione 2LP e 2CD con audio interamente rimasterizzato e un booklet arricchito da foto inedite, stavolta a colori, per simboleggiare la nuova vita del progetto. Il doppio CD conterrà anche un live inedito registrato all’Alcatraz di Milano nel 2016, durante il tour dell’album. È inclusa anche la traccia Tuta di Felpa, inizialmente pubblicata solo nel repack del disco originale.

Queste le versioni disponibili:

Ecco cosa ha scritto Guè in merito a questa nuova edizione:

“Vero è il mio disco meno venduto, ma anche quello che mi dicono tutti sia il più bello. È il mio terzo disco solista e arrivò in un momento abbastanza particolare della mia carriera e del rap. Arrivavo da Bravo Ragazzo, un blockbuster dell’epoca, oltre 70 mila dischi venduti nel 2013 (quelli veri, solidi, non liquidi) e dall’ultimo disco coi Dogo.

Fu il mio primo n.1 da solista in classifica, in un periodo in cui scalzare i vincitori di Amici non era mai semplice. Lo approcciai dicendo: “faccio finta di non essere in Italia”. Un album praticamente senza feat, cosa impensabile per l’epoca. Contiene tanti pezzi a cui tengo molto e fotografa un’epoca ben precisa.

Lo suoneremo anche nel tour nei palazzetti dove ci sarà un set dedicato. Forse è il tempo che ha dato giustizia a Vero, ma è anche la prova che i numeri non devono per forza corrispondere alla qualità. Vero è stata la dimostrazione che la musica real rimane. Forse sì, Vero è il mio disco più bello. 10 anni dopo, sono ancora più vero.”