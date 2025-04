Liberato III ora anche in formato fisico:. 9 video per 9 tracce di cui una realizzata con Sora

Dopo essere uscito in digitale lo scorso 1° gennaio 2025, Liberato III, il terzo album del misterioso artista partenopeo, è finalmente disponibile anche nei negozi in formato fisico a partire dal 9 maggio.

liberato iii, un album, nove racconti in musica

Il terzo album in studio di Liberato si intitola semplicemente Liberato III e contiene nove tracce, di cui otto inediti e un brano già noto al pubblico, Lucia (Stay with Me), parte della colonna sonora del film Il segreto di Liberato.

Il disco è accompagnato da una forte componente visiva: ogni brano ha il suo videoclip e quello di Turnà farà parlare di sé per essere il primo in Italia realizzato con Sora, l’intelligenza artificiale video di ChatGPT.

Le tracce di Liberato III

Questa la tracklist del disco:

Turnà – 2:51

– 2:51 ‘A ‘mbasciata – 2:58

– 2:58 Novembre – 3:08

– 3:08 Essa (feat. Maria Nazionale ) – 2:39

(feat. ) – 2:39 Tre – 3:54

– 3:54 Sì tu (It’s You) – 3:38

– 3:38 ‘A fotografia – 2:57

– 2:57 Lucia (Stay with Me) – 3:06

– 3:06 ‘O diario – 5:03

Il segreto di Liberato: tra concerti e animazione

Il brano Lucia (Stay with Me) è tratto dal film Il segreto di Liberato, uscito nelle sale il 9 maggio 2024 e poi distribuito su Netflix. Il film è un ibrido tra documentario e animazione e racconta la storia dell’artista partenopeo attraverso i suoi concerti più iconici, tra cui quelli a Poggioreale, Piazza del Plebiscito e lo Stadio Maradona, e una biografia animata diretta da Giuseppe Squillaci e LRNZ.

Il progetto filmico è firmato da Giorgio Testi, Francesco Lettieri, Giuseppe Squillaci e Lorenzo Ceccotti e rappresenta un unicum nel panorama musicale e cinematografico italiano.

Liberato, un ritorno tra cinema e IA

Con Liberato III e il suo film, l’artista partenopeo continua a contaminare generi e linguaggi, fondendo musica, immagine e tecnologia in un progetto dove ogni uscita è un tassello di un racconto più ampio e volutamente misterioso. L’arrivo del disco in formato fisico completa il percorso iniziato all’alba del 2025.