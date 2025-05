Luk3 racconta la sua vita dentro e fuori da Amici: “tanti ostacoli che mi hanno fatto crescere”

Da Amici al primo EP: Intervista video a Luk3. Il giovane cantautore ha appena iniziato a muovere i primi passi nel mondo dei ‘grandi’ dopo l’esperienza all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, non fortunata se parliamo del risultato finale ma ottima in termini di esperienza maturata.

A raccontarci questi mesi vissuti in casetta e tutto ciò che è arrivato dopo, vale a dire il primo EP Diciotto fuori dal 30 maggio, è lo stesso Luk3 ai nostri microfoni.

L’Ep, per l’appunto, è in arrivo e le sensazioni saranno tante:

“Sono contento di chiudere quel capitolo e iniziarne uno nuovo, contento di poter fare questo regalo a chi mi segue. Ascoltando Canzoncine spero che arrivi tanta realtà nel racconto, questo è un pezzo che racconta questo momento che sto vivendo e spero che arrivino tutte le paure che sto vivendo ma anche le cose belle.

C’è questo dualismo nell’EP, pezzi spensierati ma anche tutto il lato legato alle paure, all’adolescenza e ciò che comporta. Ho cercato di fare tutto in maniera semplice e trasparente”.

Cosa ti spaventa e cosa ti rende felice?

“Ho paura del futuro, cosa che rappresenta tutti noi giovani. E’ qualcosa che spaventa a 18 anni. Legata alla mia musica, invece, c’è la paura di non riuscire a vivere appieno questo momento pieno di informazioni. Dato che sono troppe, magari, le percepisci come un casino e non te le godi.

Tra le cose belle c’è il ritrovare la vita di un diciottenne, andare a ballare e stare con famiglia e amici. Queste sono le cose che mi riconnettono alla vita reale e mi fanno sentire bene.”

Dentro la scuola com’è andata?

“E’ un percorso che ti forma, si studia tanto al di là di quello che esce in tv. Noi viviamo tanto lo studio lì dentro e la costruzione di qualcosa in modo graduale, giorno per giorno.

Nonostante le difficoltà l’ho vissuta bene, è un periodo che ti mette davanti tanti ostacoli e ti fa capire che non è tutto rose e fiori ed è la cosa migliore che questo programma ti offre.

Gli unici momenti che non cancellerò mai, neanche tra dieci anni, sono e saranno quelli sul palco. Rivivo tutta la fase di scrittura dei brani e il momento in sé in cui leggi le emozioni negli occhi delle persone.

Ci sono tante cose che farei in maniera diversa ma, in fin dei conti, va bene così. Tutto è servito quindi tralasciando il mio lato ipercritico lascerei tutto così com’è stato”.

Adesso incontrerai i fan nell’instore tour:

“Spero di emozionarmi con loro, di potere guardare bene negli occhi le persone che non sono solo un numero e che rivedono nella tua musica qualcosa di vero e di forte. Questo è il minimo, abbracciarli, parlargli e sono contento di dare il via a questo tour”

