Luk3 annuncia il suo primo EP, “DICIOTTO”. Tracklist e data di uscita

LUK3 è uno dei giovani talenti più amati di Amici 24 e ora si prepara al debutto discografico con DICIOTTO, il suo primo EP in uscita il 30 maggio per DMB/Trigger con distribuzione ADA/Warner Music.

Il progetto, già disponibile in pre-order con CD autografato esclusivo sullo shop ufficiale di Warner Music Italy, raccoglie sei tracce che raccontano senza filtri il mondo di un ragazzo che ha appena raggiunto la maggiore età e ha già milioni di stream alle spalle.

LUK3, all’anagrafe Luca Pasquariello, nasce a Marcianise nel 2007. A soli 13 anni scrive la sua prima canzone, spinto da una passione per la musica coltivata in famiglia. Prima dell’approdo ad Amici 24, si fa conoscere sui social dove conta oltre 590k follower su TikTok e 262k su Instagram. Alcuni dei suoi brani – come Tutta Rosa e Sara – sono diventati virali.

LUK3 – DICIOTTO: UN DIARIO SINCERO TRA AMORE, FRAGILITÀ E VERITÀ

Nell’EP, oltre ai brani inediti, sono presenti alcune delle canzoni più rappresentative del suo percorso ad Amici 24, come Valentine, Parigi in motorino, Roma lo sa e Piangi. Brani già amati dal pubblico e che hanno contribuito a consolidare una fanbase affezionata e in costante crescita.

Ad aprire il nuovo capitolo è Bianca-Prada, pubblicato il 13 maggio. Ma a colpire è anche Canzoncine, un’intima confessione tra dolcezza e vulnerabilità.

LUK3 – Tracklist Diciotto – EP

Canzoncine Valentine Bianca-Prada Piangi Roma lo sa Parigi in motorino

Luk3 ha annunciato così sui social il suo primo EP: