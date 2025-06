Classifiche FIMI 25:

Classifica FIMI, album e singoli più venduti della settimana 25/2025. Alessandra Amoroso, complici gli instore, torna al primo posto della classifica degli album.

Il risultato non ero poi così scontato visto che l’Amoroso mancava con un album dal 2021, anno in cui Tutto accade entrò al secondo posto della classifica. Con il primo posto di Io non sarei salgono a otto i dischi dell’Amoroso che in carriera hanno occupato la #1 in FIMI.

Con l’ingresso dell’Amoroso scende alla #2 Mediterraneo di Bresh mentre debutta in terza posizione il nuovo disco di Coez, 1998. Sale di #33 posizioni e si porta alla #33, grazie all’uscita della versione fisica del progetto, Kg di Guè & Rasty Kilo.

Tra gli altri debutti troviamo alla #20 il nuovo disco di Aurora e Ludovica, La magia dei sogni, e alla #33 Too clean degli Slings (qui la nostra intervista). Si ferma invece alla #53 l’ingresso di FOMO de Il Pagante.

Da segnalare che con l’inizio del tour degli stadi ritornano in classifica Top 100 tre album di Cesare Cremonini, dischi che vanno ad unirsi all’ultimo, Alaska baby, presente alla #16.

Classifica FIMI album: settimana 25/2025

Io Non Sarei – Alessandra Amoroso – Epic (NEW)

Mediterraneo – Bresh – Epic (-1) 1998 – Coez – Prodacto Srl / Warner Music (NEW)

Kg – Guè & Rasty Kilo – Oyster / Island (+33) Tutta Vita – Olly – Epic (=) Santana Money Gang – Sfera Ebbasta & Shiva – Cupido / Milano Ovest (=) Hello World – Pinguini Tattici Nucleari – Epic (=) Il Mio Lato Peggiore – Luchè – Warner Music (-4) Locura – Lazza – Island (-7) Non So Chi Ha Creato Il Mondo Ma So Che Era Innamorato (Deluxe) – Alfa – Artist First (-2) Comuni Mortali – Achille Lauro – Warner Music (-2) La Bellavita – Artie 5Ive – Warner Music / Trenches Records Ent (-2) Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny – Rimas Entertainment Llc. (-2) Dio Lo Sa – Atto Ii – Geolier – Warner Music (-2) Ultimo Live Stadi 2024 – Ultimo – Ultimo Records (-1) Alaska Baby – Cesare Cremonini – Emi (+2) È Finita La Pace – Marracash – Island (-2) Vera Baddie – Anna – Emi (+1) Ranch – Salmo – Columbia (-6)

La Magia Dei Sogni – Aurora E Ludovica – Sony Music (NEW)

