Alessandra Amoroso: meno 7 giorni al live di San Siro. Dal 7 al 14 luglio apre il “Tutto accade Pop-up store”

Mancano 7 giorni esatti al concerto numero 200 di Alessandra Amoroso, un live speciale vista che la vedrà esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, seconda donna, dopo Laura Pausini, a raggiungere questo traguardo. In attesa di Tutto accade a San Siro, apre a Milano il Tutto accade Pop-up store.

La data tanto attesa per Alessandra è fissata per il 13 luglio. Tante sono le iniziative che accompagneranno il pubblico fino al giorno dell’evento.

I biglietti per “TUTTO ACCADE a San Siro” sono ancora disponibili.







Per l’evento a San Siro sono state attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico. Frecciarossa, treno ufficiale di “TUTTO ACCADE a San Siro“, ha attivato l’offerta ”Speciale Eventi” con sconti fino al 50 % per i possessori del biglietto per il concerto (vedi qui).

Alessandra Amoroso: Tutto accade pop-up store

Una delle iniziative più importanti legate al concerto dell’Amoroso a San Siro è il Tutto Accade pop-up store: un luogo che sarà un punto di riferimento per tutte le persone che passeranno in città in vista del concerto, e che ospiterà eventi e attività aperte a tutti. L’appuntamento è dal 7 fino al 14 luglio presso la centralissima Fondazione Catella (Via Gaetano de Castillia, 28) di Milano.

Nelle giornate dell’8, 9 e 12 luglio in particolare avranno luogo tre incontri e dialoghi su tematiche molto care ad Alessandra Amoroso, e legate all’attualità. Questo il programma degli incontri:

Venerdì 8 luglio – ore 15.30 – “ Diritti della comunità LGBTQIA+ ”

Talk con Francesca Vecchioni (presidente e founder di Diversity Lab), Emanuele Ferrari (creator), Anna Gaia Marchioro (comica e attivista), Francesco Pintus (coordinatore del Pride Milano)

” Talk con Francesca Vecchioni (presidente e founder di Diversity Lab), Emanuele Ferrari (creator), Anna Gaia Marchioro (comica e attivista), Francesco Pintus (coordinatore del Pride Milano) Sabato 9 luglio – ore 15.30 – “ Empowerment & girl power ”

Talk con Francesca Barone (co-founder di Equaly), Roberta Vinci (sportiva) e Georgette Polizzi (imprenditrice)

” Talk con Francesca Barone (co-founder di Equaly), Roberta Vinci (sportiva) e Georgette Polizzi (imprenditrice) Martedì 12 luglio – ore 16.00 – “Alimentazione consapevole nel contesto di uno stile di vita sano” talk con Federica Patrinicola (biologa nutrizionista), Simona Sinesi (Founder & VP Never Give Up) e Non sono Kristiano (creator)

Ci saranno inoltre tre appuntamenti con il benessere insieme a Beatrice Mazza: venerdì 8 dalle ore 13.00 “Muovi la tua energia” (pratica di vinyasa yoga), sabato 9 dalle ore 9.00 “Trova il tuo centro” (pratica di vinyasa yoga) e domenica 10 dalle ore 9.00 “L’energia del cuore” (pratica di vinyasa yoga).

Ovviamente non mancherà la musica. A partire da venerdì 8 luglio dalle ore 19.00 con il Tutto Accade pop-up store opening party con DB Boulevard e Alexander Rya, sabato 9 luglio la “Music&food night” con Selton, Manuela Doriani e Stefano Fisico, domenica 10 luglio la “Lunapark food night” con Dado Pecchioli, DJ Zano e Heleni DJ, martedì 12 luglio la “Karaoke night” per ripassare tutti i brani più celebri di Alessandra prima dell’evento con pizza party e Coca-Cola e giovedì 14 luglio l’evento di chiusura con il “Tutto Accade a San Siro after party“.

Per partecipare agli eventi e alle attività del pop-up store sarà necessario registrarsi gratuitamente su www.eventbrite.it.

All’interno dello store sarà inoltre possibile ritirare i capi realizzati in collaborazione con Georgette Polizzi, la capsule collection di occhiali da sole creati con AOX (artigiani di Sorrento), l’edizione customizzata delle Pastiglie Leone, le varsity Jacket firmate insieme a Manuel Ritz e la limited edition AA by Epic Music.

Hanno collaborato alla realizzazione del “Tutto Accade pop-up store“: Coffyness, Birra Salento, Depurativa, RS Sports, Forno d’Asolo, Coca Cola.