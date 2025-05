Il Pagante fotografa le ansie sociali causate dalla “FOMO”, titolo del nuovo album

A distanza di tre anni dall’ultimo progetto, Il Pagante torna con FOMO (M.A.S.T. / Believe), il nuovo album in uscita venerdì 13 giugno. Il disco è già disponibile per il pre-order cliccando QUI.

Si tratta del quarto lavoro in studio per il progetto multiplatino milanese, ma il primo in formazione da duo. FOMO concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus) in questi ultimi anni e sono il riflesso di una crescita personale e artistica del duo.

Traccia dopo traccia, infatti, l’album fotografa con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, che vuole esserci sempre ma al tempo stesso stanca di dover dimostrare tutto ciò.

Infatti, il cuore del racconto è proprio la FOMO – fear of missing out – ovvero la paura di essere dimenticati socialmente, di rimanere fuori da giro di ciò che accade intorno a noi tutti i giorni e che ci spinge costantemente ad essere al posto giusto nel momento giusto, anche quando non si ha voglia o non serve. È un sentimento, tra l’altro, sempre più diffuso e non solo all’interno della GenZ.

I social media svolgono un ruolo importante in questa situazione, sia attivamente che passivamente e influenza chiunque vive immerso nei ritmi frenetici della vita, sia urbana che social. Da questi ultimi, inoltre, nasce anche il confronto sociale a cui tutti, volenti o nolenti, siamo sottoposti e il fatto di dover mostrare la propria vita è diventato più importante che viverla.

È da qui che nasce la FOMO: se non sei nel “place to be, non esisti”. Con il suo stile inconfondibile, Il Pagante porta questo concetto al centro di uno storytelling che mescola consapevolezza e sarcasmo, dove il punto di partenza è la città di Milano, simbolo perfetto di questa frenesia sociale.