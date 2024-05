Il Pagante & Rovazzi, nel nuovo singolo un ritratto fedele e dissacrante del Maranza

Il Pagante & Fabio Rovazzi, “Maranza“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo il buzz mediatico creato nelle ultime ore dal viralissimo furto del cellulare di Rovazzi, inscenato durante una diretta Instagram in centro a Milano, Il Pagante lancia il nuovo singolo “Maranza“, già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download in esclusiva M.A.S.T / Believe.

Nato dal sample dell’iconica hit dance anni ’90 “Think About The Way” e prodotto da Zef e Alessandro La Cava, il brano trascina tutti in pista. A Eddy Veerus, Brancar e Rovazzi bastano infatti soltanto 3 minuti per trascinare tutti nell’irresistibile vortice di ritmo in cassa dritta di “Maranza“, il cui inciso si imprime subito nella memoria e da lì non va più via.

IL PAGANTE & FABIO ROVAZZI, “MARANZA”: significato DEL BRANO

Con un sapiente mix di provocazione e divertimento, sullo sfondo della Madonnina Il Pagante & Fabio Rovazzi ritraggono in modo fedele e dissacrante il maranza, sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha scavallato i confini del capoluogo meneghino per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie.

IL PAGANTE & FABIO ROVAZZI, “MARANZA”: TESTO DEL BRANO

Mamma

Ho speso tutti i soldi in banca

E devo partire in vacanza

Però non dirlo alla tua amica

Che lo racconta all’amica

Che esco con un Maranza(non farlo no)

Che ha qualche piccola condanna (sicuro bro)

E la sua tipa in gravidanza

Se ne va a zonzo con gli zanza

E c’ha il controllo della piazza

Infondo so che

Per la gente è un criminale

Col borsello per le strade

Ma se passa la locale

Scappa, come un Maranza

Scusa mamma

Devi stare calma

Non ti sento bene

Sono sottocassa

Con 40 gradi

Col passamontagna

Prendi tutto e scappa

Come un maranza

Come un maranza

Come un maranza

Giravo in Corso Como

Si è avvicinato un uomo

Mi ha chiesto una Marlboro

E l’orologio

Non so che ore sono

In tasca sento un vuoto

Mi hanno pullappato

Con una moto

Ora

Ho un sogno solo

Vorrei diventare come uno di loro

Un maranza

Con la tuta del Barça

Che gira per Milano in 4

Sopra un SH

Per la gente è un criminale

Col borsello per le strade

Ma se passa la locale

Scappa, come un Maranza

Scusa mamma Devi stare calma

Non ti sento bene

Sono sottocassa

Con 40 gradi

Col passamontagna

Prendi tutto e scappa

Come un maranza

Non so mai con chi giri e dove sei

Ti chiamo e non rispondi da una settimana

I tuoi amici della nuova wave

Ti stanno portando sulla brutta strada

Zitta mamma

Devi stare calma

Non ti sento bene

Sono sottocassa

Con 40 gradi

Col passamontagna

Prendi tutto e scappa

Come un maranza

Come un maranza