Classifica radio Earone – settimana 16: Cesare Cremonini e i Pinguini Tattici Nucleari debuttano in Top 5

Classifica Radio EarOne settimana 16 del 2025… le canzoni più trasmesse dalle radio italiane

Continua il dominio di Doechii con la sua Anxiety, che rimane stabile alla prima posizione. Alle spalle, però, debuttano Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante tutto alla #2 – alla vetta quindi della classifica EarOne italiana – e i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Pezzali con Bottiglie vuote alla #4.

Ottimo balzo in Top 3 per Tananai e la sua Alibi, che raggiunge la #3 e chiude il podio. Rose Villain con Fuorilegge, invece, dopo il balzo della settimana scorsa scende di ben 26 posizioni, uscendo anche dalla Top 20.

I dati sono elaborati da EarOne, società società partner dell'industria discografica.