Le Classifiche FIMI della settimana 28 2026 sono all’insegna dei cambiamenti in vetta a favore di Warner Music: tra gli Album debutta al primo posto Madonna con Confessions II, che scalza Ultimo dopo due settimane di regno. Tra i Singoli cambia tutto in cima: Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa conquistano la prima posizione con La Testa Gira, mentre Samurai Jay & Vito Salamanca perdono la vetta e scivolano al secondo posto con Ossessione.
A completare il quadro della settimana, il ritorno prepotente di Ultimo nella zona alta della classifica singoli: Romantica guadagna otto posizioni e si piazza al quarto posto, con altri suoi brani in forte risalita più in basso.
Top 20 Album classifica FIMI settimana 28 2026
In vetta arriva Madonna con Confessions II, unico debutto reale della Top 20. Ultimo scende al secondo posto ma resiste grazie all’edizione del suo ultimo album realizzata per il live Tro Vergata, la La Favola Per Sempre Edition. Chiude il podio Geolier. In risalita Madame, che con Disincanto guadagna quattro posizioni.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|CONFESSIONS II
|MADONNA
|NEW
|2
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION
|ULTIMO
|▼ 1
|3
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|▼ 1
|4
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|=
|5
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|▲ 1
|6
|VANGELO
|SHIVA
|▼ 1
|7
|DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS
|BAD BUNNY
|=
|8
|DIO LO SA – ATTO II
|GEOLIER
|=
|9
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|=
|10
|AMATORE
|SAMURAI JAY
|=
|11
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|=
|12
|LA BELLAVITA
|ARTIE 5IVE
|=
|13
|SANTISSIMO
|SAYF
|▲ 2
|14
|DISINCANTO
|MADAME
|▲ 4
|15
|IL SUPERVISSUTO (O.S.T.)
|VASCO ROSSI
|▼ 1
|16
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|▼ 3
|17
|È O G.
|G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL
|▼ 1
|18
|GLI ANNI
|883
|▲ 2
|19
|RYAN TED
|TEDUA
|=
|20
|MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.)
|MICHAEL JACKSON
|▼ 3
Fuori dalla Top 20 debutta anche Deep Purple con Splat! alla ventunesima posizione, unica altra new entry reale della zona immediatamente sotto la ventesima piazza.
Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 28 2026
Nuovo numero uno tra i singoli: Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa salgono in vetta con La Testa Gira e mandano al secondo posto Samurai Jay & Vito Salamanca con Ossessione. Balzo notevole per Ultimo, che con Romantica guadagna otto posizioni ed entra in top 5.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|LA TESTA GIRA
|FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA
|▲ 1
|2
|OSSESSIONE
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|▼ 1
|3
|CANZONE D’AMORE
|GEOLIER
|=
|4
|ROMANTICA
|ULTIMO
|▲ 8
|5
|AL MIO PAESE
|SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA
|▼ 1
|6
|BAD BAD BAD
|SHIVA & GEOLIER
|▼ 1
|7
|DA DIO
|BRESH
|=
|8
|DAI DAI
|SHAKIRA & BURNA BOY
|▲ 2
|9
|SORRY SCUSA LO SIENTO
|PINGUINI TATTICI NUCLEARI
|▼ 1
|10
|CANTO D’AMORE
|ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI
|▲ 6
|11
|WHITE GIRL WASTED
|ANNA
|▼ 2
|12
|SWAG MUSIC
|ARTIE 5IVE
|▼ 6
|13
|AYAYAY
|SFERA EBBASTA & DYSTINCT
|▼ 2
|14
|BUON VENTO
|JOVANOTTI & ALFA
|▲ 1
|15
|AUTORITÀ
|GEOLIER
|▼ 2
|16
|2 GIORNI DI FILA
|GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA
|▼ 2
|17
|STELLE
|GEOLIER
|▲ 1
|18
|FLAMENCO PARANOIA
|SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA
|▲ 2
|19
|OBSESSED
|SHIVA & ANNA
|▼ 2
|20
|MALADIE
|MAUVAIS DJO
|▼ 1
Fuori dalla Top 20 non si registrano debutti realmente nuovi nelle prime posizioni: a muoversi sono soprattutto i brani di Ultimo, con Acquario che risale di 26 posizioni fino al ventunesimo posto e Quando Dorme La Città in forte crescita.
Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 28 2026
Anche sul fisico comanda Madonna con Confessions II, seguita da Ultimo e dal debutto di Deep Purple. Forte la presenza del catalogo di Michael Jackson, con più titoli in classifica.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|CONFESSIONS II
|MADONNA
|NEW
|2
|IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION
|ULTIMO
|▼ 1
|3
|SPLAT!
|DEEP PURPLE
|NEW
|4
|THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION)
|MICHAEL JACKSON
|▼ 1
|5
|MEDITERRANEO (DOPO IL MARE)
|BRESH
|NEW
|6
|RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026
|VARIOUS ARTISTS
|▼ 2
|7
|VISITOR
|SIENNA SPIRO
|NEW
|8
|SICILIA BEDDA
|DELIA
|NEW
|9
|THE WOW! SIGNAL
|MUSE
|▼ 7
|10
|BAD
|MICHAEL JACKSON
|▼ 4
|11
|YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE
|OLIVIA RODRIGO
|▼ 3
|12
|ARIRANG
|BTS
|▲ 3
|13
|RYAN TED
|TEDUA
|NEW
|14
|COMUNI IMMORTALI
|ACHILLE LAURO
|▼ 3
|15
|DANGEROUS
|MICHAEL JACKSON
|▼ 5
|16
|OFF THE WALL
|MICHAEL JACKSON
|▼ 2
|17
|ANCHE GLI EROI MUOIONO
|KID YUGI
|NEW
|18
|TUTTO È POSSIBILE
|GEOLIER
|▼ 5
|19
|NUMBER ONES
|MICHAEL JACKSON
|▲ 1
|20
|TUTTA VITA (SEMPRE)
|OLLY
|NEW
Qui potete trovare la classifica radio EarOne di oggi. Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.