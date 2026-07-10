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Classifiche FIMI settimana 28 2026: Madonna vola in vetta, Samurai Jay scalzato nei singoli da Fred De Palma e Emis Killa

Classifiche di vendita di All Music Italia
Classifiche FIMI settimana 28 2026 con Madonna, Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa in vetta
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Le Classifiche FIMI della settimana 28 2026 sono all’insegna dei cambiamenti in vetta a favore di Warner Music: tra gli Album debutta al primo posto Madonna con Confessions II, che scalza Ultimo dopo due settimane di regno. Tra i Singoli cambia tutto in cima: Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa conquistano la prima posizione con La Testa Gira, mentre Samurai Jay & Vito Salamanca perdono la vetta e scivolano al secondo posto con Ossessione.

A completare il quadro della settimana, il ritorno prepotente di Ultimo nella zona alta della classifica singoli: Romantica guadagna otto posizioni e si piazza al quarto posto, con altri suoi brani in forte risalita più in basso.

Top 20 Album classifica FIMI settimana 28 2026

In vetta arriva Madonna con Confessions II, unico debutto reale della Top 20. Ultimo scende al secondo posto ma resiste grazie all’edizione del suo ultimo album realizzata per il live Tro Vergata, la La Favola Per Sempre Edition. Chiude il podio Geolier. In risalita Madame, che con Disincanto guadagna quattro posizioni.

# Titolo Artista Variazione
1 CONFESSIONS II MADONNA NEW
2 IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION ULTIMO ▼ 1
3 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER ▼ 1
4 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY =
5 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH ▲ 1
6 VANGELO SHIVA ▼ 1
7 DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS BAD BUNNY =
8 DIO LO SA – ATTO II GEOLIER =
9 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO =
10 AMATORE SAMURAI JAY =
11 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI =
12 LA BELLAVITA ARTIE 5IVE =
13 SANTISSIMO SAYF ▲ 2
14 DISINCANTO MADAME ▲ 4
15 IL SUPERVISSUTO (O.S.T.) VASCO ROSSI ▼ 1
16 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO ▼ 3
17 È O G. G.MINEIRO, SUCCO & FLATPEARL ▼ 1
18 GLI ANNI 883 ▲ 2
19 RYAN TED TEDUA =
20 MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE (O.S.T.) MICHAEL JACKSON ▼ 3

 

Fuori dalla Top 20 debutta anche Deep Purple con Splat! alla ventunesima posizione, unica altra new entry reale della zona immediatamente sotto la ventesima piazza.

Top 20 Singoli classifica FIMI settimana 28 2026

Nuovo numero uno tra i singoli: Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa salgono in vetta con La Testa Gira e mandano al secondo posto Samurai Jay & Vito Salamanca con Ossessione. Balzo notevole per Ultimo, che con Romantica guadagna otto posizioni ed entra in top 5.

# Titolo Artista Variazione
1 LA TESTA GIRA FRED DE PALMA, ANITTA & EMIS KILLA ▲ 1
2 OSSESSIONE SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA ▼ 1
3 CANZONE D’AMORE GEOLIER =
4 ROMANTICA ULTIMO ▲ 8
5 AL MIO PAESE SERENA BRANCALE, LEVANTE & DELIA ▼ 1
6 BAD BAD BAD SHIVA & GEOLIER ▼ 1
7 DA DIO BRESH =
8 DAI DAI SHAKIRA & BURNA BOY ▲ 2
9 SORRY SCUSA LO SIENTO PINGUINI TATTICI NUCLEARI ▼ 1
10 CANTO D’AMORE ANGELINA MANGO & MARCO MENGONI ▲ 6
11 WHITE GIRL WASTED ANNA ▼ 2
12 SWAG MUSIC ARTIE 5IVE ▼ 6
13 AYAYAY SFERA EBBASTA & DYSTINCT ▼ 2
14 BUON VENTO JOVANOTTI & ALFA ▲ 1
15 AUTORITÀ GEOLIER ▼ 2
16 2 GIORNI DI FILA GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA & ANNA ▼ 2
17 STELLE GEOLIER ▲ 1
18 FLAMENCO PARANOIA SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA ▲ 2
19 OBSESSED SHIVA & ANNA ▼ 2
20 MALADIE MAUVAIS DJO ▼ 1

 

Fuori dalla Top 20 non si registrano debutti realmente nuovi nelle prime posizioni: a muoversi sono soprattutto i brani di Ultimo, con Acquario che risale di 26 posizioni fino al ventunesimo posto e Quando Dorme La Città in forte crescita.

Top 20 Fisico (vinili e CD) classifica FIMI settimana 28 2026

Anche sul fisico comanda Madonna con Confessions II, seguita da Ultimo e dal debutto di Deep Purple. Forte la presenza del catalogo di Michael Jackson, con più titoli in classifica.

 

# Titolo Artista Variazione
1 CONFESSIONS II MADONNA NEW
2 IL GIORNO CHE ASPETTAVO – LA FAVOLA PER SEMPRE EDITION ULTIMO ▼ 1
3 SPLAT! DEEP PURPLE NEW
4 THRILLER (40TH ANNIVERSARY EDITION) MICHAEL JACKSON ▼ 1
5 MEDITERRANEO (DOPO IL MARE) BRESH NEW
6 RADIO ITALIA SUMMER HITS 2026 VARIOUS ARTISTS ▼ 2
7 VISITOR SIENNA SPIRO NEW
8 SICILIA BEDDA DELIA NEW
9 THE WOW! SIGNAL MUSE ▼ 7
10 BAD MICHAEL JACKSON ▼ 4
11 YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE OLIVIA RODRIGO ▼ 3
12 ARIRANG BTS ▲ 3
13 RYAN TED TEDUA NEW
14 COMUNI IMMORTALI ACHILLE LAURO ▼ 3
15 DANGEROUS MICHAEL JACKSON ▼ 5
16 OFF THE WALL MICHAEL JACKSON ▼ 2
17 ANCHE GLI EROI MUOIONO KID YUGI NEW
18 TUTTO È POSSIBILE GEOLIER ▼ 5
19 NUMBER ONES MICHAEL JACKSON ▲ 1
20 TUTTA VITA (SEMPRE) OLLY NEW

 

Qui potete trovare la classifica radio EarOne di oggi. Per scoprire come funzionano le classifiche FIMI in Italia e quante unità servono per arrivare in vetta, leggi il nostro approfondimento: Come funzionano le classifiche FIMI.

All Music Italia

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