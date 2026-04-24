Classifiche FIMI settimana 17 2026: negli album Shiva resta al numero uno con Vangelo, ma il movimento più pesante della settimana è l’ingresso di Madame, subito seconda con Disincanto e già davanti anche nel fisico. Nella top 20 si rivedono in alto Achille Lauro, spinto da Comuni immortali, e Marracash, tornato a salire anche sull’onda del Marra Block Party. Nei singoli, invece, davanti non cambia nulla: al numero uno restano Samurai Jay e Vito Salamanca con Ossessione.

La parte alta della classifica album continua a parlare soprattutto italiano. Alle spalle di Shiva si piazza subito Madame, mentre Geolier e Olly restano dentro il blocco più pesante della chart. Il salto più netto in top 10 lo firma Achille Lauro, che passa dall’11 al 5, mentre Marracash torna in top 20 con Persona.

Madame debutta alta, Achille Lauro risale fino alla top 5

Il numero uno album resta Shiva, che tiene la vetta per la seconda settimana consecutiva con Vangelo. Il debutto più alto è quello di Madame: Disincanto entra direttamente al secondo posto. Chiude il podio Geolier con Tutto è possibile, in calo di una posizione.

Subito sotto, la classifica si muove di più. Olly perde un posto con Tutta vita (sempre), Achille Lauro guadagna sei posizioni e si prende la top 5, Artie 5ive sale ancora con La bellavita. Più giù avanzano anche Bresh, Marracash e Sfera Ebbasta con Shiva.

Le nuove entrate album portano dentro Madame, Arisa, Michele Bravi e Cosmo

Le vere nuove entrate nella top 100 album sono otto. Le più alte sono Madame con Disincanto al numero 2 e Arisa con Foto mosse all’11. Entrano anche Michele Bravi con Commedia musicale e Cosmo con La fonte, entrambi in top 30.

Nella parte bassa, alla #41, si vede anche Rocco Hunt con Ragazzo di giù (Deluxe).

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Top 20 album FIMI settimana 17 del 2026