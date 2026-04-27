Certificazioni FIMI settimana 17 del 2026: tra gli album spicca il quarto Platino di Capo Plaza con Ferite, mentre arriva al Platino in due settimane Shiva con Vangelo. Sul fronte singoli, invece, nuova certificazione Oro sanremese con Fedez e Marco Masini con Male necessario.

La settimana 17 è dominata dagli album, con diversi titoli italiani e internazionali che aggiornano il proprio percorso certificato. Tra i nomi stranieri ci sono Imagine Dragons, Michael Jackson, The Offspring, BTS, Tate McRae e Queen.

Certificazioni FIMI 2026: le soglie per Oro e Platino

Le certificazioni FIMI vengono assegnate al raggiungimento delle soglie previste per album e singoli. Per gli album, il Disco d’Oro viene assegnato oltre le 25.000 unità, mentre il Disco di Platino arriva oltre le 50.000 unità. Per i singoli, il Disco d’Oro viene assegnato oltre le 100.000 unità e il Disco di Platino oltre le 200.000 unità.

Certificazioni FIMI settimana 17: album internazionali

Night Visions – Imagine Dragons – EMI – 3° Platino

– – EMI – HIStory – Past, Present & Future, Book 1 – Michael Jackson – Epic – Platino

– – Epic – Americana – The Offspring – Columbia – Platino

– – Columbia – You’ll Be Alright, Kid – Alex Warren – Warner Music – Platino

– – Warner Music – Arirang – BTS – EMI – Oro

– – EMI – So Close To What – Tate McRae – Columbia – Oro

– – Columbia – A Day At The Races – Queen – EMI – Oro

Certificazioni FIMI settimana 17: singoli internazionali