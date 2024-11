Capo Plaza torna con la versione deluxe del suo disco “Ferite”, arricchito di nuovi featuring

Fuori da venerdì 15 novembre la versione deluxe di “Ferite“, l’ultimo disco del rapper multiplatino Capo Plaza, per Warner Music Italy.

L’album, uscito lo scorso maggio, ha debuttato al primo posto della classifica Fimi/Gfk, confermandosi come il miglior debutto su Spotify nel 2024, con 13 brani nella Top20, tutte le canzoni nelle Top50 e quasi 10 milioni di streaming in un solo giorno.

Il nuovo repack sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici cd, cd autografato, Vinile Gold Edition e Vinile Dark Glow autografato capace di illuminarsi al buio.

All’interno della versione deluxe sono presenti 6 nuovi brani, tra cui il singolo “Borse Hermès“, uscito il mese scorso, e due nuovi featuring con Shiva in “Nuovo inizio” e Tony Effe in “Nati Bastardi“.

Il rapper arricchisce quindi la sua discografia, che vanta già 73 dischi di platino e 36 oro, confermandolo come uno dei nomi più di spicco del panorama urban italiano.

capo plaza – ferite deluxe edition: la tracklist

Di seguito la tracklist completa della deluxe edition:

Nuovo Inizio (feat. Shiva) Borse Hermès Nati Bastardi (feat. Tony Effe) Lo So Che Dolce E Amara Dimmi Tu Fino All’Alba Ferite Acqua Passata Money Rain (feat. Lazza) Sottovuoto Ancora Qua (feat. Tedua) Oh Amore I Miss U (feat. Tony Boy) Busy Soldi Arrotolati (feat. ANNA) Baby Girl No Drama (feat. Mahmood) Mi Riempi Di Chiamate Memories (feat. Annalisa) Tutta La Night Non C’è Love La Ca$$a (feat. Artie 5ive) Solo Un’Ora Nato Per Questo

Clicca qui per presalvare “Ferite Deluxe Edition” di Capo Plaza, fuori il 15 novembre.

Capo Plaza ha in programma per il prossimo anno i suoi primi live nei palazzetti, l’1 febbraio 2025 al Forum di Assago (Sold out) e il 4 febbraio 2025 al Palazzo dello Sport di Roma.

