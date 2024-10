Dopo il grande successo del suo disco “Ferite”, Capo Plaza torna con il nuovo singolo “Borse Hermès”

Fuori da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo inedito di Capo Plaza, “Borse Hermès“, per Warner Music Italy.

Il brano mostra la crescita artistica del rapper, che è ormai considerato uno degli artisti di spicco del panorama urban italiano, con all’attivo 73 dischi di Platino e 36 oro.

Il nuovo singolo arriva dopo l’ultimo album di Capo Plaza, “Ferite“, uscito lo scorso maggio, che si è posizionato da subito al primo posto della classifica FIMI/GFK e si è confermato come miglior debutto su Spotify nel 2024 con 13 brani nella Top20, tutte le canzoni nella Top50 e quasi 10 milioni di streaming in un giorno.

Nel disco il rapper si apre per la prima volta mostrando le sue “Ferite” e si lancia in featuring inediti, come i pezzi “No Drama” con Mahmood e “Memories” con Annalisa, unendo quindi una parte pop al suo mondo rap e urban. Gli altri artisti che hanno collaborato al disco sono Lazza, Anna, Tedua, Tony Boy, Artie 5ive e Takagi & Ketra.

Capo Plaza tornerà live nel 2025 con due speciali live nei palazzetti: l’1 febbraio al Forum di Assago e il 4 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma.

