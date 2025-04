Vegas Jones: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Vegas Jones è un rapper nato nel 1994 a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. In questa scheda artista ripercorriamo la biografia di Vegas Jones, la sua discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni e i brani scritti o prodotti per altri artisti.

Chi è Vegas Jones? Biografia

Vegas Jones, pseudonimo di Matteo Privitera, nasce il 28 settembre 1994 a Cinisello Balsamo. Si avvicina all’hip hop partendo dal writing, per poi iniziare a registrare le prime demo con il fratellastro Majestic. Dopo le prime pubblicazioni tra YouTube e SoundCloud, nel 2014 vince il OneShotGame organizzato da Honiro Label e pubblica il suo primo mixtape Oro nero. Nel 2016 esce Chic Nisello, lavoro che lo impone nella scena rap italiana grazie anche a collaborazioni con Emis Killa e Nitro.

Nel 2017 firma con Universal Music e pubblica diversi singoli certificati Oro e Platino, tra cui Yankee Candle. Il primo album ufficiale Bellaria arriva nel 2018, seguito nel 2019 da La bella musica. Negli anni collabora con numerosi artisti della scena urban e nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover al fianco di Aiello. Nel 2023 pubblica il mixtape Jones e nel 2025 l’EP Primetime.

Nome d’arte

Vegas deriva dal personaggio Vincent Vega di Tarantino, mentre Jones è un omaggio al rapper Nasir Jones.

Vegas Jones discografia

2015 – Oro nero (mixtape)

– (mixtape) 2016 – Chic Nisello (mixtape)

– (mixtape) 2018 – Bellaria (album)

– (album) 2019 – La bella musica (album)

– (album) 2020 – Giro veloce (EP)

– (EP) 2023 – Jones (mixtape)

– (mixtape) 2025 – Primetime (EP)

Partecipazioni a Sanremo

Festival di Sanremo 2021 – Ospite nella serata delle cover con Aiello

Autori per altri artisti

Gianni Bismark – Feste degli altri

– Feste degli altri Nicola Siciliano – Aurora boreale

Collaborazioni

Gemitaiz – Rossi, Liscio

– Rossi, Liscio Emis Killa – Claro

– Claro Nitro – Ossigeno

– Ossigeno Irama & The Kolors – Non mollo mai

& – Non mollo mai OneRepublic – Start Again

Vegas Jones canzoni famose

Malibu

Yankee Candle

Trankilo feat. Nitro

feat. Nitro Pelle d’oca

Puertosol

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it