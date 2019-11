L’8 novembre è il giorno dell’uscita di La Bella Musica (RCA / Sony Music), il nuovo album di Vegas Jones che arriverà a poco meno di due anni da Bellaria (Qui il nostro articolo).

L’album, già disponibile in pre-order, è stato anticipato dal singolo Puertosol (Qui il nostro articolo) che a oggi conta più di un milione e mezzo di views su YouTube, quasi 5 milioni di stream su Spotify

Puertosol è solo il primo biglietto da visita di un progetto che promette di colpire per sonorità nuove e per una nuove forme compositive, un mix in cui non manca la volontà di ribadire una rivincita sociale, il riscatto, ma anche il rapporto con i fan e la costante voglia di emergere.

VEGAS JONES – LA BELLA MUSICA – CALENDARIO INSTORE

8.11 Varese – Varese Dischi, Galleria Manzoni 3 – Ore 14:30

8.11 Monza – Feltrinelli, Via Italia 41 – Ore 18:30

9.11 Milano – Mondadori Megastore Duomo, Piazza Duomo 1 – Ore 14:30

9.11 Como – Frigerio Dischi, Via Giuseppe Garibaldi 38 – Ore 18:30

10.11 Padova – Mondadori Bookstore, Piazza Dell’insurrezione 3 – Ore 14:00

10.11 Mestre – Feltrinelli C/O Cc Le Barche, Piazza Xviii Ottorbe 1 – Ore 18:00

11.11 Roma – Discoteca Laziale, Via Mamiani 62a – Ore 15:00

11.11 Frosinone – Mondadori Bookstore, Via Aldo Moro 223 – Ore 18:30

12.11 Senigallia – Mondadori Bookstore, Corso 2 Giugno 31 – Ore 15:00

12.11 Pescara – Feltrinelli, Via Trento – Ore 18:30

13.11 Napoli – Feltrinelli, Piazza G. Garibaldi – Ore 15:00

13.11 Salerno – Feltrinelli C/O Cc Maximall, Via A. Pacinotti Pontecagnano Faiano – Ore 18:30

14.11 Cagliari – Mondadori Bookstore, Via Roma 63/65 – Ore 15:00

15.11 Bari – Feltrinelli, Via Melo 119 – Ore 15:00

15.11 Lecce – Feltrinelli, Via Templari – Ore 18:00

16.11 Bologna – Semm Music Store &More, Via G. Oberdan 24f – Ore 19:00

18.11 Palermo – Feltrinelli, Via Cavour 133 – Ore 17:00

19.11 Messina – Feltrinelli, Via Ghibellina 32 – Ore 15:00

19.11 Catania – Feltrinelli, Via Etnea 283 – Ore 18:30

20.11 Firenze – Galleria Del Disco, Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Ore 15:00

20.11 Lucca – Sky Stone &Songs, Piazza Napoleone 22 – Ore 18:30

21.11 Genova – Feltrinelli, Via Ceccardi 18r – Ore 14:30

21.11 Torino – Mondadori Bookstore, Via Monte Pietà 2 – Ore 17:30

Foto dai Social di Vegas Jones