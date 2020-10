Uscirà il 21 ottobre il nuovo Ep di Vegas Jones Giro Veloce, che arriva a un anno da La Bella Musica (ne abbiamo parlato Qui). e dopo aver lanciato durante l’estate i singoli 12-0 (feat. Boston George) e PMPlug.

Vegas Jones negli ultimi anni si è messo in mostra per uno stile originale in cui sono mescolati con maestria elementi di rap e trap.

Il titolo del nuovo Ep, il secondo per Sony Music, è un chiaro riferimento al mondo delle corse automobilistiche, usato come fonte di metafore e citazioni.

“7 brani, 6 featuring.

Il mio nuovo EP ‘GIRO VELOCE’ fuori mercoledì 21 ottobre su tutte le piattaforme”

Questo il messaggio postato sui social da Vegas Jones, che nei giorni scorsi aveva seminato indizi sul suo profilo Instagram svelando, indirettamente, proprio il titolo del nuovo disco.

VEGAS JONES GIRO VELOCE

Giro Veloce è già disponibile in pre-order e pre-save e musicalmente costituisce un nuovo passo avanti nella carriera artistica del rapper. Nei prossimi giorni verranno svelate cover, tracklist e collaborazioni.

Vegas Jones appare nel brano Feste degli Altri, contenuto nell’album di Gianni Bismark Nati Diversi: Ultima Cena, uscito lo scorso 6 novembre (ne abbiamo parlato Qui).