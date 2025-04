BNKR44: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

BNKR44 è un collettivo musicale nato nel 2019 a Villanova, frazione del comune di Empoli. In questa scheda artista approfondiamo la biografia dei BNKR44, la loro discografia, le canzoni più famose, le collaborazioni con artisti come Tedua, Night Skinny e Sick Luke e il loro lavoro come collettivo musicale, produttori e autori per altri artisti.

BNKR44 biografia: chi sono

La biografia dei BNKR44 è strettamente legata alla provincia italiana e a un approccio collettivo alla creatività. Si formano nel 2019 a Villanova, piccolo centro in provincia di Firenze. I componenti sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati dal direttore artistico Gheray0. Il collettivo inizia a farsi conoscere con l’album 44.Deluxe, seguito da Farsi male a noi va bene e dalle prime date live. Con un’identità forte e multidisciplinare, spaziando tra musica, moda e arte visiva, il gruppo raggiunge sempre più pubblico grazie a collaborazioni con nomi come Tedua, Rkomi, Ghali e Madame. Nel 2024 partecipano al Festival di Sanremo con Governo punk, consolidando il loro posto tra le nuove voci del pop urban italiano.

Nome d’arte

BNKR44 è l’abbreviazione di “Bunker 44”, nome del luogo dove si incontravano gli artisti prima della nascita ufficiale del progetto.

BNKR44 discografia

2020 – 44.Deluxe (album)

– (album) 2021 – Farsi male a noi va bene (album)

– (album) 2023 – Fuoristrada (album)

– (album) 2024 – 44.Summer (EP)

– (EP) 2025 – Tocca il cielo (album)

Partecipazioni a Sanremo

Sanremo Giovani 2023 – 2º posto con Effetti speciali

Festival di Sanremo 2024 – 28º posto con Governo punk

BNKR44 autori: canzoni scritte per altri artisti

Oltre ai progetti del collettivo, i BNKR44 autori hanno firmato brani per altri artisti.

Linda Riverditi – Fiori sui balconi

– Fiori sui balconi Mida – Oro

BNKR44 produttori per altri artisti

Sangiovanni – Raggi gamma, Scossa

– Raggi gamma, Scossa Ariete – Tutto (con te)

– Tutto (con te) Pyrex feat. Rkomi – Per averti

Collaborazioni

Ghali, Rkomi, Tedua – Diavolo

– Diavolo Madame, Gaia, Elisa, Rkomi – Così non va

– Così non va Tananai – Domani ti chiamo

– Domani ti chiamo Pino D’Angiò – Ma che idea

– Ma che idea La Sad – Memoria

– Memoria Tedua – La verità

BNKR44 canzoni famose

Governo punk (2024)

(2024) Ma che idea (2024)

(2024) Per non sentire la noia (2023)

(2023) Estate 80 (2024)

(2024) Nero mascara (2024)

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it