Il Serale di Amici 24 è alle porte: chi saranno i giudici? Le indiscrezioni

Come annunciato sui profili social del programma, il Serale di Amici 24 avrà inizio il prossimo sabato 22 marzo 2025 su Canale 5 e iniziano a nascere le prime indiscrezioni sui possibili giudici… chi saranno? Analizziamo cosa dicono le voci.

Negli ultimi anni, i giudici del Serale sono cambiati spesso: ad esempio, ad Amici 19 i giudici furono Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Loredana Bertè, sostituita però nella terza puntata da Christian De Sica e nelle successive da Alessia Marcuzzi.

Durante l’edizione di Amici 20 la giuria fu rivoluzionata con l’entrata di Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, i quali furono confermati anche per l’annata successiva ad Amici 21.

Ad Amici 22 la situazione cambia nuovamente perché subentrano al loro posto Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi, confermati anche per l’anno scorso.

IL SERALE DI AMICI 24: LE INDISCREZIONI SULLA GIURIA

Negli ultimi giorni, in concomitanza anche con l’ultima puntata del Pomeridiano di Amici 24 andata in onda domenica 9 marzo 2025, sono numerose le voci su una possibile composizione della Giuria in occasione del Serale.

Quella che ad oggi sembra più realistica, come scrive il Corriere della Sera, è la presenza quasi certa di Amadeus, apparentemente in trattativa con Maria De Filippi. Si tratterebbe di una figura preziosa all’interno del programma grazie alla sua esperienza, soprattutto come presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2020 al 2024.

Si tratta effettivamente di una trattativa che, se dovesse andare a buon fine, porterebbe dei vantaggi da entrambe le parti. Amici di Maria De Filippi guadagnerebbe un ottimo e competente volto in giuria e Amadeus potrebbe rilanciarsi dopo un inizio non proprio brillante sul Nove. Il conduttore è stato anche il giudice nella gara di Canto del Pomeridiano di domenica 27 ottobre.

Tra gli altri possibili giudici del Serale spuntano i nomi di Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato che dovrebbero sostituire nel caso, insieme ad Amadeus, il trio della giuria dello scorso anno.

Per De Sica si tratterebbe quasi di un ritorno dopo la presenza – seppur breve – nel 2020. Eleonora Abbagnato, invece, sarebbe una possibile new entry, nonostante la sua presenza come giudice delle gare di Ballo ad Amici 24 durante le puntate del 6 ottobre e del 22 dicembre scorso.

Un altro papabile nome per la giuria sarebbe quello di Ilary Blasi, ma la sua presenza è improbabile perché già impegnata con il reality The Couple.

Nonostante tutto, Amedeo Venza tramite le sue Instagram story ha fatto sapere che Cristiano Malgioglio è il primo giudice riconfermato del Serale. Ha poi lanciato anche il nome di Rkomi come possibile giudice, svelando che ci siano delle possibili trattative in corso.