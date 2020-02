Amici 19 Serale. Questo venerdì, 28 febbraio, inizia la fase finale della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il programma si sposta eccezionalmente al venerdì, ma solo per motivi di palinsesto come ha dichiarato in conferenza stampa Maria De Filippi…

“…è stato chiesto l’anticipo della trasmissione ed è stato detto di sì. La collocazione al venerdì perché sabato c’è C’è posta per te; quando finirà C’è posta, Amici tornerà al sabato”

Amici 19 serale, Finale e… festa

Il programma quest’anno avrà un assetto molto particolare. Già nella prima puntata infatti saranno eliminati ben due dei dieci ragazzi in gara (qui per sapere quali sono).

Il vincitore del programma sarà eletto infatti dopo solo sei puntate. La sesta puntata sarà una finale a quattro. Nelle restanti quattro puntate ci sarà una vera e propria festa legata al programma a cui prenderanno parte ragazzi delle passate edizioni che hanno avviato una carriera.

Tra i ragazzi presenti Maria cita i ballerini Vincenzo e Sebastian, Enrico Nigiotti e, eccezionalmente, Michele Bravi, artista a cui è molto legata.

Amici All Star, come la conduttrice ribattezza questa parte del programma, nasce dall’anticipo del programma e dal fatto che i ragazzi talentuosi non fossero tutti quelli della classe.

In queste quattro puntate ci sarà un vincitore, una classifica, ma niente eliminazioni.

