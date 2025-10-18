Amici 25 daytime: cosa è successo nella seconda settimana, dal 13 al 17 ottobre 2025. Flavia in crisi, Opi e Frasa osteggiati da Zerbi

Amici 25, il riassunto della terza settimana del daytime (da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025): tra tensioni, sfide, confronti e lezioni speciali, ecco tutto quello che è successo nella scuola di Maria De Filippi.

Partiamo da quelle che sono le conseguenze della puntata di domenica (qui le nostre pagelle).

amici 2025 Le critiche a Opi e lo scontro con Zerbi e Cuccarini

Come di consueto, i ragazzi rivedono insieme le esibizioni della puntata domenicale. Il focus questa volta è su Opi e sulla sua performance di Amandoti.

Rudy Zerbi non usa mezzi termini: “Quando vuoi spingere urli tutto muscoli… sei muscolare e poco interpretativo”.

Lorella Cuccarini aggiunge: “Devi stare attento quando apri la voce, perché quel graffiato che hai non è naturale”.

Nel backstage, Opi non la prende affatto bene: “Il commento che mi hanno fatto è un’umiliazione per me. Mi stai dicendo che sto urlando e sforzando la voce, quando non è vero. La mia voce è graffiata anche quando parlo”.

E per completare il quadro, finisce anche ultimo in classifica e con la maglia della sfida.

Anna Pettinelli difende Opi: “Hai ragione da vendere”

Dopo la puntata, la coach Anna Pettinelli lo convoca: “Hai ragione da vendere. Hai un’assoluta naturalezza nel cantare queste cose. Le chiacchiere stanno a zero, le cose si dimostrano”.

Anna decide così di portarlo direttamente da Zerbi e Cuccarini per chiarire.

Lorella precisa che il suo era solo un consiglio tecnico, “per la tua salute, non ho detto che sei finto”, ma lo invita a non irrigidirsi. Opi canta il suo inedito Fahrenheit per dimostrare che non forza la voce.

Zerbi, però, chiude il discorso a modo suo: “Ti sento da un mese e penso che tu non abbia le qualità per stare nella scuola. E aggiungo: lo stesso vale per Frasa”.

Zerbi entra in casetta (e cala la scure)

In casetta, Opi racconta tutto ai compagni, ma a sorpresa entra Zerbi in persona: “Vorrei foste più presenti nel percepire le cose con realismo. Visto che non hai fatto quello che ti ho chiesto, lo faccio io: ritengo che né tu né Frasa abbiate gli elementi per stare nella scuola, e chiederò che siate eliminati”.

Frasa prova a difendersi: “Mi sto impegnando, non capisco perché non meriti questo posto”.

Zerbi taglia corto: “Non hai i mezzi tecnici né interpretativi. Ti trovo stucchevole e costruito”.

le sfide della terza settimana di amici 2025

Settimana di sfide partendo dal cantante Michele, che affronta il suo scontro in sospeso con Marco. A giudicare è Wad, speaker di Radio Deejay.

Michele canta Glicine di Noemi, mentre lo sfidante sceglie Ancora di Eduardo De Crescenzo. Il verdetto: Michele resta nella scuola.

Michelle, allieva di Lorella Cuccarini, viene avvisata con solo un’ora di preavviso della sfida contro Alia, giudicata da Adriano Pennino.

Oltre agli inediti (Gipsy e Polvere), Anna Pettinelli chiede alle due di preparare anche Click Boom di Rose Villain. Michelle protesta: “Non la conosco, mi vuoi mettere in difficoltà”.

Lorella interviene decisa: “Le regole le stabilisce la produzione, non i coach”.

Lo scontro tra insegnanti si accende, ma alla fine la produzione blocca tutto: la sfida si svolge solo sugli inediti.

Pennino decreta Michelle vincitrice: “La tua canzone è leggera, orecchiabile e ben rappresentata”. Michelle resta nella scuola. Pettinelli invece… resta col dente avvelenato.

Alessio, ballerino, affronta la sfida di ballo contro Sabrina. A giudicare è il coreaografo Ricky Benetazzo, che decide di far rimanere Alessio nella scuola.

