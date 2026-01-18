18 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
18 Gennaio 2026

Amici 25, Plasma presenta l’inedito “Perdigiorno”: testo e significato del brano

Il brano arriva dopo l'uscita del precedente singolo "Perdere Te", che ad oggi vanta quasi 640 mila stream su Spotify

Amici di Lorenza Ferraro
Plasma Perdigiorno
Condividi su:

Plasma, Perdigiorno: significato del testo del nuovo brano.

Durante la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, durante la quale Mida ha presentato il nuovo singolo Canzone D’Amore, Plasma ha presentato davanti a Brunori Sas, giudice della gara inediti, e ai prof di canto e di ballo l’inedito Perdigiorno (qui il pre-save).

Il brano arriva dopo l’uscita del precedente singolo Perdere Te, che ad oggi vanta quasi 640 mila stream su Spotify, dove l’artista può contare su 89.012 ascoltatori unici mensili.

AMICI 25: PLASMA, “PERDIGIORNO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo inedito

Il significato di Perdigiorno sarà disponibile a breve.

Plasma cover Perdigiorno

TESTO DEL BRANO

Ci siamo fatti grandi, ci siamo fatti forza,
Ci siamo fatti male, lo abbiamo fatto apposta,
Due bimbi pelle ossa, cowboy e pelle rossa,
E non prenderci in giro per una vita da oscar.

Sì, sì, sì, dirò sempre di sì, per quattro passi in centro salto dentro i miei jeans,
Blu come il cielo c’eravamo noi, quando il futuro era adesso, e adesso era poi
E se il mondo è un posto dove giocare, voglio tornare a casa con le ginocchia sbucciate,
Sai che esistono i ponti ed i porti soltanto per poterci incontrare.

E c’ho un quarto di secolo e questi già mi chiedono spiegazioni,
E forse non sarò mai medico, mi arrangio come capita, mi faccio fuori.
E sì, sono soltanto un altro perdigiorno, in giro come un cane al sonzo per il mondo,
Io sono libero, e sarò libero quando mi va.

Sono ragazzi, pensieri infondati, scooter sfondati, baci sotto i portici,
Queste sigarette aromatiche sempre tra i pollici, non parlano muso né codici,
Si fidano senza conoscersi, questi ragazzi sono proprio comici.

E se il mondo è un posto dove giocare, voglio tornare a casa con le ginocchia sbucciate,
Sai che esistono i ponti ed i porti soltanto per poterci incontrare.

E la mia identità io non la scorderò, ma il documento commissario non ce l’ho.

Che c’ho un quarto di secolo e questi già mi chiedono spiegazioni,
E forse non sarò mai medico, mi arrangio come capita, mi faccio fuori.
E sì, sono soltanto un altro perdigiorno, in giro come un cane al sonzo per il mondo,
Io sono libero, e sarò libero quando mi va.

Libero, oggi mi sento, libero, ho voglia di essere,
Libero, oggi mi sento, libero, quando mi sento, libero.
Quando mi va

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D'Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 2

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Fabio Fazio conduce lo speciale Ornella senza fine tributo TV a Ornella Vanoni con tanti ospiti 4

Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida. 5

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Copertina dell’album Tutto è possibile di Geolier con i featuring di Pino Daniele e 50 Cent 7

Sapersi raccontare con onestà e convinzione, Geolier ha fatto il primo 'no skip' album del 2026 con "Tutto è possibile"
Laura Pausini e Julien Lieb in “La dernière chanson” da Io canto 2 8

Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 10

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring

Cerca su A.M.I.