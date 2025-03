Amici 24: i percorsi dei cantanti tra successi e flop prima del Serale

Il Serale di Amici 24 è ormai alle porte, in partenza da sabato 22 marzo dalle ore 21:30 su Canale 5, ed è anche arrivato il momento di ripercorrere i percorsi dei cantanti con il Best Of e i loro momenti Top & Flop durante questi sette mesi intensi, tra successi e incertezze.

Durante questi mesi tra sfide, litigi tra ragazzi e tra professori, momenti di crisi e tanto altro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di crescere sia dal punto di vista artistico che personale proprio in vista del Serale.

C’è chi non ha avuto nemmeno l’opportunità di arrivare a metà percorso – come Diego Lazzari e Ilan – e chi ha visto sfumare il proprio sogno ad un passo dal Serale proprio come Mollenbeck o addirittura Deddè, eliminato durante il daytime di lunedì 10 marzo.

