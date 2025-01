Amici 24, Ilan Muccino eliminato. Anna Pettinelli: “Le tue potenzialità sono rimaste inespresse”

Dopo essere arrivato penultimo nella gara di inediti giudicata da Ornella Vanoni e Dardust durante la puntata del Pomeridiano di Amici 24 andata in onda domenica 12 gennaio, Ilan è stato convocato in saletta dalla sua prof, Anna Pettinelli, che con estrema difficoltà gli ha comunicato la sua eliminazione dal programma.

“Non è facile dirti quello che ti devo dire, ma ho dovuto fare delle valutazioni”, ha esordito la Pettinelli, il cui parere sul nuovo inedito di Ilan è del tutto il linea con quello espresso da Dardust in puntata.

“Quello che è successo è che le tue potenzialità qua dentro sono rimaste inespresse. Ti ho preso in squadra perché trovo che tu abbia stoffa, ma forse all’interno della scuola di Amici questa stoffa non è venuta fuori”.

Ed ecco che alla domanda “Porteresti Ilan al Serale?” Anna Pettinelli ammette di non poter rispondere di sì: “Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione, quindi ho preferito dirtelo subito. Purtroppo non ho visto miglioramenti e, quindi, per me è veramente meglio che tu esca dalla scuola per trovare là fuori la tua strada, certa che tutto quello che hai imparato qua dentro te lo porterai per tutta la vita dietro”.

Parole – quella della prof di canto – tanto dure quanto faticose, sia da pronunciare che da ascoltare, alle quali Ilan non è riuscito a controbattere, tornando in casetta incredulo.