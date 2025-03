Amici 24, a sorpresa Senza Cri è una degli ultimi allievi al Serale e presenta l’inedito “Grande muraglia”

Senza Cri, Grande muraglia: testo e significato del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Secondo le anticipazioni di Superguida TV, durante la puntata speciale di Amici 24 – Verso il serale, che va in onda domenica 16 marzo, Senza Cri ha presentato un nuovo inedito dal titolo Grande muraglia.

Il brano arriva dopo la pubblicazione di due inediti, Madrid e Tutto l’odio, che hanno rispettivamente 1.4 milioni di stream e quasi 700 mila stream. Senza Cri, inoltre, conta circa 64 mila ascoltatori unici mensili su Spotify.

Senza Cri è riuscita a conquistare la maglia del Serale durante il daytime di lunedì 10 marzo, ottenendo tre sì dai professori di Canto. L’allieva era stata inizialmente bloccata da Anna Pettinelli dopo aver cantato Le rondini di Lucio Dalla e poi da Rudy Zerbi dopo la sua esibizione di Vedrai, vedrai di Luigi Tenco, il tutto durante il Pomeridiano di domenica 2 marzo. Da questa situazione, inoltre, è nato un dibattito con il professore.

SENZA CRI, “GRANDE MURAGLIA”: SIGNIFICATO DELL’INEDITO

Grande muraglia parla di una relazione in timelapse, di due persone in una stanza che alla fine della relazione si ritrovano ai lati opposti. Questo amore si consuma in una stanza e nel giro di poco tempo.

“GRANDE MURAGLIA”: testo DELl’inedito

Il testo di Grande muraglia sarà disponibile prossimamente.