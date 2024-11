Amici 24, le pagelle dell’ottava puntata: Diego viene sostituito da Antonia, ma ha l’opportunità di rimanere nella Scuola

Amici 24: le pagelle dell’ottava puntata del Pomeridiano, in onda domenica 17 novembre 2024.

In questa puntata gli ospiti musicali sono stati Mida, che ha cantato il suo nuovo singolo Morire x Te, e Tananai, che ha presentato il nuovo singolo Booster incluso nel suo ultimo album CALMOCOBRA. Insieme a Tananai, è stato presente anche Carlo Verdone a giudicare la gara di Canto degli allievi.

Per la gara di Ballo, è stata chiamata Irma De Paola.

Si inizia subito con la sfida di Alessia, allieva della Celentano. Il suo sfidante è Antonio. La sfida viene giudicata da Nancy Berti. Dopo aver visto due pezzi per entrambi i ballerini, la scelta della giudice ricade su Alessia.

Superata la Sfida, per riavere la maglia sospesa Alessia deve sostenere un’interrogazione di cultura della danza. Avendo studiato, Alessia ottiene nuovamente la maglia.

Si continua con la possibile sostituzione di Diego con Antonia da parte del suo professore Rudy Zerbi. Diego canta Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, Antonia invece canta Blu Part II di Elisa & Rkomi. Zerbi vuole altri brani dai ragazzi, quindi Diego presenta Le tasche piene di sassi di Jovanotti e Antonia Pluto Projector di Rex Orange County.

Al termine delle esibizioni, Rudy Zerbi fa molti complimenti a Diego riconoscendo i suoi progressi e miglioramenti. Zerbi spiega che ha chiesto di avere un banco in più alla produzione, ma non è stato possibile, quindi alla fine decide di prendere Antonia in squadra. Il professore però spera che gli altri professori di canto lo accolgano nella propria squadra.

Lorella Cuccarini, seppur con riserva, spiega che Diego merita di andare avanti. Stessa cosa per Anna Pettinelli: vede una fiammella e pensa che sia troppo presto per vederlo andare via. Alla fine, Diego dovrà scegliere con quale professoressa continuare il suo percorso all’interno della Scuola.

Francesca, neo allieva della Scuola, diventa invece a tutti gli effetti un’allieva di Deborah Lettieri.

A seguito di quello che è accaduto durante il daytime di venerdì, Chiamamifaro viene messa in sfida da Anna Pettinelli. La sfidante è Kimono, nel 2019 vincitrice di X Factor 13. La sfida viene giudicata da Carlo di Francesco. Chiamamifaro canta il suo inedito Perché. Il giudice decide che Chiamamifaro può rimanere nella Scuola.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la settima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di canto sono stati Tananai e Carlo Verdone, mentre per la gara di ballo Maria de Filippi ha chiamato Irma De Paola.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Nicolò canta Piccola anima di Elisa

canta di Alessio balla Per Due Come Noi di Olly & Angelina Mango

balla di TrigNO canta Walk On The Wild Side di Lou Reed

canta di Francesca balla All of Me di John Legend

balla di Senza Cri canta Nothing Compares 2 U di Sinéad O’Connor

canta di Teodora balla sulle note di una canzone spagnola

balla sulle note di una canzone spagnola Ilan canta Solo 3 min dei Negramaro

canta dei Vybes canta Destra – Sinistra di Giorgio Gaber

canta di Rebecca balla Cuore amaro di Gaia

balla di Diego canta Poetica di Cesare Cremonini

canta di Alessia balla sulle note di una canzone spagnola

balla sulle note di una canzone spagnola Antonia canta People Help The People di Birdy

GARA CANTO GIUDICATA DA TANANAI E CARLO VERDONE

Nicolò Antonia Senza Cri Diego Ilan TrigNO Vybes (va in Sfida)

GARA BALLO GIUDICATA DA IRMA DE PAOLA

Francesca Alessio Teodora Alessia Rebecca (va in Sfida)

Chiara e Daniele sono assenti per via della maglia sospesa in seguito all’interrogazione orale della maestra Celentano, alla quale si sono presentati impreparati. Maglia sospesa, per lo stesso motivo, anche per Alessia, che è però presente in studio per via della sfida.

GARA DI IMPROVVISAZIONE

Alessia, Rebecca e Alessio si sfidano in una gara d’improvvisazione giudicata da Giulia Pauselli. Vince Rebecca che, come premio per la vittoria, ottiene l’opportunità di esibirsi durante Effetto Domino.

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della settima puntata di Amici 24.