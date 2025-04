Amici 24, le pagelle della 5° puntata del Serale: Nicolò inizia a perdersi, Jacopo Sol brilla sempre più

Amici 24: le pagelle del Serale del 19 aprile 2025. Chi ci avrà convinto? I giudizi e le migliori esibizioni della quinta puntata.

Nella puntata di Amici del 19 aprile 2025, tra emozioni e colpi di scena, non sono mancate esibizioni sorprendenti e momenti deludenti.

Dopo una partenza di fuoco, dove aveva fatto intuire che sarebbe stato uno degli avversari più temibili del Serale, Nicolò per la seconda puntata consecutiva si perde, tra errori e poche emozioni. Al contrario, Jacopo Sol spicca sempre più il volo verso… la finale? Vedremo, ma il ragazzo è sempre più preciso, forte e intenso, un crescendo di miglioramenti esibizione dopo esibizione.

Amici 24, pagelle della QUINTA puntata del Serale del 19 aprile 2025 – chi è stato eliminato?

Ecco chi è uscito dal Serale nella quinta puntata: doppia eliminazione in questa lunga puntata e intensa puntata…

A conclusione di una puntata scoppiettante, Francesca è stata la prima allieva della serata a dover abbandonare definitivamente la Scuola di Amici, dopo essersi confrontata al primo ballottaggio con Nicolò – che la giuria ha immediatamente salvato – e TrigNO che è riuscito inizialmente a salvarsi, per poi ritrovarsi al secondo ballottaggio finale.

Il secondo allievo ad essere poi eliminato è stato un cantante: tra TrigNO e Senza Cri, ad avere la peggio è stata proprio Senza Cri che deve quindi abbandonare Amici 24 ad un passo ormai dalla finale.

Qui potete trovare autori e produttori dei nuovi inediti dei cantanti in gara.