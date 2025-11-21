X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti

X Factor 2025 pagelle quinto live di giovedì 20 novembre 2025.

A che punto siamo? All’inizio della puntata la situazione è la codesta: Paola ha due concorrenti rob e Viscardi, Jake con Delia e Tomasi, Gabbani conPierC e tellynonpiangere e Lauro rimane solo con EroCaddeo.

A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: il Live Show degli inediti. È il passaggio in cui il talento incontra davvero il mercato discografico, quando i concorrenti smettono di essere “interpret*” e diventano artisti che firmano, cantano e presentano per la prima volta la propria identità musicale.

Il quinto Live si apre con un opening speciale (powered by Sephora) dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un momento necessario e urgente, che porta sul palco dell’Arena un tema che non può permettersi leggerezza, invitando il pubblico a una riflessione collettiva sul significato del 25 novembre. Lo fa Levante con la sua Gesù cristo sono io che racconta di come un grido che può riscattare la violenza.

Poi la puntata entrerà nel vivo con la manche degli inediti, la vera prova del nove per tutti.

Nella squadra di Lauro, eroCaddeo presenterà punto, scritto con Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv: un primo tassello autorale che inaugura il suo percorso.

Per il team di Francesco, tellynonpiangere porterà barche di carta, scritto con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne amplifica l’impatto emotivo;

mentre PierC interpreterà Neve Sporca, firmata da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, prodotta da Wolvs: una ballad che gli permette di mettere a fuoco la sua parte più autentica.

Jake La Furia introdurrà DELIA con Sicilia Bedda, scritto con Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade: un omaggio potente alle sue radici, tanto musicale quanto visivo. Accanto a lei, TOMASI debutterà con Tatuaggi, scritto e composto di suo pugno e prodotto con Valerio Carboni e Carlo Rizioli: un brano diretto, intimo, che porta sul palco la sua nudità artistica.

Infine Paola Iezzi presenterà i due inediti della sua squadra: VISCARDI con Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, un pezzo che unisce radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e rob, che arriva con Cento Ragazze, nata dalla collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, prodotta da blame e Chakra, nel pieno del suo immaginario pop punk.

Il meno votato di questa prima manche andrà direttamente al ballottaggio, dove verrà raggiunto dal meno votato della seconda manche, quella delle cover: tellynonpiangere (qualora superasse la prima parte) si confronta con Nei treni la notte di Frah Quintale; PierC con l’universo di Bowie in Life On Mars?; TOMASI con The Loneliest dei Måneskin; DELIA con un mash-up originale ispirato a La Llorona; VISCARDI con Ain’t Nobody; rob con Un’emozione da poco; eroCaddeo con Ancora di Eduardo De Crescenzo.

Prima manches inediti: PierC, Viscardi, Tomasi, EroCaddeo, Rob, Tellynonpiangere, Delia

Levante ritorna per cantare Dell’amore e il fallimento e Niente da dire. Presto uscirà il disco e ad aprile inizierà il tour.

Va al ballottaggio Viscardi

Seconda manches: Tomasi, tellynonpiangere, Delia, eroCaddeo, PierC e rob

Va al ballottaggio Delia

