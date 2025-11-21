21 Novembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
21 Novembre 2025

X Factor 2025 pagelle quinto live: i giudici si dividono tra inediti, dialetto ed identità. Tomasi spicca fra tutti

Tensioni al tavolo dei giudici e scelte decisive raccontano una serata intensa che porta sei artisti verso la semifinale.

X Factor di Anna Ida Cortese
X Factor 2025 quinto Live: i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Francesco Gabbani durante la puntata degli inediti
Condividi su:

X Factor 2025 pagelle quinto live di giovedì 20 novembre 2025.

A che punto siamo? All’inizio della puntata  la situazione è la codesta: Paola ha due concorrenti rob e Viscardi, Jake con Delia e Tomasi, Gabbani conPierC e tellynonpiangere e Lauro rimane solo con EroCaddeo.

A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: il Live Show degli inediti. È il passaggio in cui il talento incontra davvero il mercato discografico, quando i concorrenti smettono di essere “interpret*” e diventano artisti che firmano, cantano e presentano per la prima volta la propria identità musicale.

Il quinto Live si apre con un opening speciale (powered by Sephora) dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un momento necessario e urgente, che porta sul palco dell’Arena un tema che non può permettersi leggerezza, invitando il pubblico a una riflessione collettiva sul significato del 25 novembre. Lo fa Levante con la sua Gesù cristo sono io che racconta di come un grido che può riscattare la violenza.

Poi la puntata entrerà nel vivo con la manche degli inediti, la vera prova del nove per tutti.

Nella squadra di Lauro, eroCaddeo presenterà punto, scritto con Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv: un primo tassello autorale che inaugura il suo percorso.
Per il team di Francesco, tellynonpiangere porterà barche di carta, scritto con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne amplifica l’impatto emotivo;

mentre PierC interpreterà Neve Sporca, firmata da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, prodotta da Wolvs: una ballad che gli permette di mettere a fuoco la sua parte più autentica.

Jake La Furia introdurrà DELIA con Sicilia Bedda, scritto con Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade: un omaggio potente alle sue radici, tanto musicale quanto visivo. Accanto a lei, TOMASI debutterà con Tatuaggi, scritto e composto di suo pugno e prodotto con Valerio Carboni e Carlo Rizioli: un brano diretto, intimo, che porta sul palco la sua nudità artistica.

Infine Paola Iezzi presenterà i due inediti della sua squadra: VISCARDI con Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, un pezzo che unisce radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e rob, che arriva con Cento Ragazze, nata dalla collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, prodotta da blame e Chakra, nel pieno del suo immaginario pop punk.

Il meno votato di questa prima manche andrà direttamente al ballottaggio, dove verrà raggiunto dal meno votato della seconda manche, quella delle cover: tellynonpiangere (qualora superasse la prima parte) si confronta con Nei treni la notte di Frah Quintale; PierC con l’universo di Bowie in Life On Mars?; TOMASI con The Loneliest dei Måneskin; DELIA con un mash-up originale ispirato a La Llorona; VISCARDI con Ain’t Nobody; rob con Un’emozione da poco; eroCaddeo con Ancora di Eduardo De Crescenzo.

Prima manches inediti: PierC, Viscardi, Tomasi, EroCaddeo, Rob, Tellynonpiangere, Delia

Levante ritorna per cantare Dell’amore e il fallimento e Niente da dire. Presto uscirà il disco e ad aprile inizierà il tour.

Va al ballottaggio Viscardi

Seconda manches: Tomasi, tellynonpiangere, Delia, eroCaddeo, PierC e rob

Va al ballottaggio Delia

Clicca su continua per leggere le pagelle.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Accordo tra Warner Chappell, Gianluca Grignani e Massimo Luca sul brano La mia storia tra le dita 1

Warner Chappell e Gianluca Grignani trovano un accordo (ma nessuno chiede scusa a Laura Pausini)
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 2

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 3

PierC porta a X Factor 2025 “Neve sporca”: un dialogo con il sé bambino tra ricordi, ferite e ripartenze
tellynonpiangere a X Factor 2025 mentre presenta il suo inedito “Barche di carta” 4

X Factor 2025: "Barche di carta" è il brano di tellynonpiangere, un inedito che trasforma il peso delle emozioni in un abbraccio condiviso
Concorrenti e giudici di X Factor 2025 durante la serata dedicata agli inediti 5

Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 6

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
Tomasi presenta “Tatuaggi”, il suo primo inedito di X Factor 2025. 7

X Factor 2025: Tomasi presenta "Tatuaggi", un brano che arriva come una cicatrice emotiva impossibile da cancellare
New Music Friday 21 novembre: tutti i singoli italiani in uscita 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 21 novembre 2025
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
eroCaddeo durante X Factor 2025 presenta il suo inedito “Punto” 10

X Factor 2025: con "punto" eroCaddeo esplora la distanza e il coraggio di chiudere una storia

Cerca su A.M.I.