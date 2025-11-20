Tutti gli inediti di X Factor 2025: testi, significati, autori e produttori

X Factor 2025 – gli inediti: testi, significati e autori.

Con la notte degli inediti, X Factor 2025 entra davvero nel vivo: in questa pagina raccoglieremo testi, significati e autori di tutti gli inediti presentati al quinto Live Show, il primo vero banco di prova discografico per i concorrenti delle squadre di Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Questa sera, 20 novembre, su Sky e in streaming su NOW, l’X Factor Arena diventa il luogo in cui i ragazzi passano dalle cover ai brani originali, accompagnati in conduzione da Giorgia, voce narrante di questa edizione. Una puntata che non è solo televisione, ma il momento in cui i progetti iniziano a parlare la lingua del mercato.

La notte degli inediti a X Factor 2025

Il quinto Live Show si apre con un opening dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: un momento pensato per riportare al centro il senso del 25 novembre e invitare a una riflessione sulla violenza di genere. Subito dopo, la gara entra nel suo cuore con la manche degli inediti, in cui ogni concorrente porta sul palco il proprio primo biglietto da visita discografico.

Nel corso della serata, oltre alla sfida tra i brani originali e alla successiva manche di cover, tornerà anche il meccanismo del ballottaggio: il meno votato della prima manche finirà direttamente allo scontro finale, raggiunto dal meno votato della seconda. Sarà questo passaggio a definire il nuovo eliminato e, di conseguenza, l’elenco ufficiale dei semifinalisti di quest’anno.

