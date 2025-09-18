Cosmonauti Borghesi: da Sanremo Giovani a X Factor 2025 con Dancing in the moon

X Factor 2025, tra le band che hanno attirato l’attenzione del pubblico nella seconda puntata di Audition ci sono i Cosmonauti Borghesi, trio pop con influenze funk, rock e disco, che abbiamo già potuto ascoltare lo scorso anno a Sanremo Giovani 2024.

La band ha portato sul palco la propria energia con una cover di Dancing in the Moonlight di King Harvest. Per loro tre sì e un no da parte di Achille Lauro.

Chi sono i Cosmonauti Borghesi

I Cosmonauti Borghesi nascono dall’incontro tra Leonardo Rese (voce e tastiere), Alessandro Mastropietro (chitarra) e Marco Cestrone (batteria). Una band giovane ma già con un curriculum di esperienze e concerti importanti alle spalle.

Debuttano nel 2023 con il singolo Tutto inutile, seguito a maggio da Lemon Gin, che li porta ad aprire i live di The Kolors e Alex Britti. A novembre arriva Quel che sarà, in collaborazione con il produttore Spanishhh, segnando una prima svolta nel loro percorso musicale.

Ad aprile 2024 pubblicano l’album d’esordio Felicità di sale, che raccoglie i primi singoli e nuovi brani come Stupido difetto e Pechino. Nello stesso anno calcano palchi importanti: dall’RDS Summer Festival in apertura a Tananai e Francesco Gabbani, al Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma. Nell’autunno 2024 sono anche l’unica band in gara a Sanremo Giovani, arrivando fino alle selezioni televisive su Rai 2 con il brano Aurora Tropicale.

Nel 2025 partecipano come Opening al Concerto Primo Maggio Roma e continuano a pubblicare nuova musica: a marzo esce Roma/FCO, a luglio Les friques. Il nuovo percorso discografico è prodotto dall’etichetta CinicoDisincanto.

Cosmonauti Borghesi a X Factor 2025

Nella seconda puntata delle audition i Cosmonauti Borghesi si presentano con autoironia: “Cosmonauti perché non stiamo mai coi piedi per terra, siamo sempre alla ricerca di spingerci verso lo spazio, di fluttuare. Facciamo pop con influenze funk e disco, ci piacciono i Toto, ci piacciono i Police”.

Abituati a scaldare il pubblico come band d’apertura nei festival, hanno scelto di portare una cover storica: Dancing in the Moonlight. Un’esibizione che ha diviso la giuria.

Jake La Furia : “Detto nell’accezione positiva del termine: siete orribili. Siete anni ’80 anche nell’attitudine. Si potrebbe fare grandi cose con voi, ma anche grandi fallimenti”.

: “Detto nell’accezione positiva del termine: siete orribili. Siete anni ’80 anche nell’attitudine. Si potrebbe fare grandi cose con voi, ma anche grandi fallimenti”. Paola Iezzi : “Sono figlia degli anni ’80, mi è piaciuta la versione, forse siete ancora un po’ acerbi musicalmente”.

: “Sono figlia degli anni ’80, mi è piaciuta la versione, forse siete ancora un po’ acerbi musicalmente”. Achille Lauro : “Siete scalda pubblico nei grandi eventi, ma qui dovevate scaldare di più. La cover è rimasta tiepida”.

: “Siete scalda pubblico nei grandi eventi, ma qui dovevate scaldare di più. La cover è rimasta tiepida”. Francesco Gabbani: “Non è facile cantare e suonare contemporaneamente, ma avete gestito bene il ritmo. Bravi”.

Il verdetto finale è di tre sì e un no (quello di Achille Lauro), che permette ai Cosmonauti Borghesi di accedere alla fase successiva di X Factor 2025.