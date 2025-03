Cosmonauti Borghesi: dopo Sanremo Giovani ecco il singolo “Roma/FCO”

I Cosmonauti Borghesi lanciano il nuovo singolo Roma/FCO, disponibile negli store digitali dal 28 marzo 2025. Per presentare il brano, la band ha trasformato l’aeroporto di Fiumicino nel palcoscenico di un flash mob.

I Cosmonauti Borghesi hanno cantato Roma/FCO tra annunci di voli e trolley in movimento, coinvolgendo il pubblico presente in aeroporto. Il viavai di Fiumicino è diventato lo scenario di una performance intensa e fuori dagli schemi. Oltre a presentare Roma/FCO, la band ha interpretato altri due brani: Aurora Tropicale, con cui ha partecipato a Sanremo Giovani; e Lemon Gin, il suo pezzo più streammato.

L’esibizione ha attirato una folla sempre più numerosa, affascinata dalle sonorità e dalle parole di Roma/FCO. Il testo del brano ha creato un’atmosfera in bilico tra nostalgia e desiderio. La musica si è intrecciata con le storie di chi parte e di chi torna, dando vita a un’istantanea perfetta di quanto i Cosmonauti Borghesi cantano nel pezzo.

In Roma/FCO, la band racconta il contrasto tra il desiderio di restare e la voglia di scappare. Canta delle emozioni che si sciolgono come ghiacciai e dei ricordi destinati a svanire come foto sfocate. Ciò viene rappresentato tramite immagini come un sabato sera incerto, un Crodino lasciato a metà, un ultimo volo da Fiumicino che potrebbe portarci via o forse riportarci a casa.

Il testo di “Roma/FCO”

Autori: Marco Cestrone, Alessandro Mastropietro, Leonardo Rese

Compositori: Marco Cestrone, Leonardo Rese, Alessandro Mastropietro

Pre Prod: Spanishhh

Prod: Pino Iodice

Sabato sera ma non so che fare

Sei sempre stata una da gelato artigianale

Sai forse è meglio non uscire

Anche se è settembre il freddo un po’ mi uccide

Nascondi bene ogni cicatrice

Lo Sai che ti ci vedo come attrice

Se quel sorriso fosse in vendita

Sarei il tuo broker tu la mia scommessa

Ma allora dai saliamo su

Solito film per la serata

Come ghiacciai ti sciogli ormai

In quel Crodino che non finirai

Ma fai un po’ come vuoi

Che se Roma esplode restiamo noi

E piangerai gocce di lime

Su foto mosse che cancellerai

Ma fai un po’ come vuoi

Che se Roma esplode

Restiamo solo noi

Andiamo dove ci porterà il cuore

Ma quel posto avrà sempre il tuo nome

Ricorda che devi mangiare

Anche se spesso non hai fame

Cosa significa complicità

Quando ci importa di qualcosa non c’è niente che la fermerà

Ma so che in testa hai un casino

Per questa notte vuoi essere l’ultimo aereo sì da Fiumicino?

Ma allora dai saliamo su

Solito film per la serata

Come ghiacciai ti sciogli ormai

In quel Crodino che non finirai

Ma fai un po’ come vuoi

Che se Roma esplode restiamo noi

E piangerai gocce di lime

Su foto mosse che cancellerai

Ma fai un po’ come vuoi

Che se Roma esplode

Restiamo solo noi

Solo noi

Per questa notte vuoi essere l’ultimo aereo sì da Fiumicino?

Foto di copertina di Luigi Cerbone