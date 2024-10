Sanremo Giovani 2024: Cosmonauti Borghesi raccontano una bellezza imperfetta in “Aurora Tropicale”

Sanremo Giovani 2024 – Cosmonauti Borghesi, Aurora Tropicale: significato del testo del brano con cui il gruppo partecipa in gara per provare ad arrivare al Festival di Sanremo 2025

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

Cosmonauti Borghesi, aurora tropicale: SIGNIFICATO DEL BRANO

Nostalgia, fragilità e bellezza imperfetta… la protagonista del brano è descritta come un’“Aurora Tropicale”, una figura luminosa e magnetica, ma anche caotica e imperfetta, un “disastro d’ammirare”. È qualcuno che attira lo sguardo e che suscita ammirazione proprio per la sua unicità, nonostante la sua vita sia fatta di momenti disordinati e sogni irrealizzati.

QUI PER ASCOLTARE IL BRANO

cosmonauti borghesi, aurora tropicale: TESTO DEL BRANO

Quante volte ti spaventi coi tuoni

Nelle cuffiette solo Wonder e Beach Boys

Quante volte

Quante volte

Hai rovinato la fiancata dei tuoi

Che di certo ha visto giorni migliori

Quanti giorni

La Twingo, il tuo cane, poi l’ultimo esame

Con in testa la multa alla municipale

La serie che ti guardi solo per quell’attore

Ma non sai neanche il nome

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Se l’effetto speciale di un film

Ma senza gran finale

Paesaggi fatti male

Su fogli di giornale

Perché ha dimenticato la notte a furia di sognare

Quante volte i tuoi occhi arcobaleno

Sono stati allontanati dal cielo

Quante volte

Troppe volte

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Se l’effetto speciale di un film

Ma senza gran finale

Paesaggi fatti male

Su fogli di giornale

Perché ha dimenticato la notte a furia di sognare

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Cala il silenzio dell’Alaska

Luci di una città fantasma

Resti di polvere lunare

Noi solo tracce di colore

Sei Aurora Tropicale

Disastro d’ammirare

Invisibile al giorno

E di notte la luce rimane

E suona in alto male

Aurora Tropicale

Io mi sento di affogare

Tu non dimenticare la notte a furia si sognare

Oh oh, oh oh

Perché hai dimenticato la notte a furia di sognare