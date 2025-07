I Cosmonauti Borghesi in “Les Friques” ci fanno sorridere sul cliché “si stava meglio prima”

I Cosmonauti Borghesi hanno lanciato il nuovo singolo Les Friques, disponibile su tutte le piattaforme digitali e pubblicato da CinicoDisincanto con distribuzione ADA/Warner.

Les Friques è la voglia di ritornare ad essere veri, sinceri e viene rappresentato attraverso un tuffo nella musica immortale ma con la testa nel presente.

Funk, disco pop e voglia di verità si fondono in un brano estivo, da ballare mentre si sorride sul cliché del si stava meglio prima. Per chi ama guardare indietro (ma con gli occhiali da sole).

I Cosmonauti Borghesi continuano il loro giro d’Italia in live con uno show elettrico e coinvolgente fino a settembre. Queste le prossime date in calendario (in continuo aggiornamento):

1 agosto – Rosolina Mare (RO) – La Notte tutta da Kantare – Piazza

2 agosto – Gropparello (PC) – Festa dei Cuion – Piazza

3 agosto – Nettuno (RM) – Nettuno Music Lab – Special Guest

16 agosto – Lido di Camaiore (LU) – Piazza

26 agosto – Lecce – Piazza

Tra un concerto e l’altro, ad agosto è in programma anche una session creativa in cui i Cosmonauti Borghesi saranno impegnati nella scrittura dei brani che andranno a comporre il nuovo album.

Conosciamo meglio i Cosmonauti Borghesi

I Cosmonauti Borghesi (Leonardo Rese voce e tastiere, Alessandro Mastropietro chitarra e Marco Cestrone batteria), sono una band dalle influenze Funk, Disco e Rock, che esordisce nel 2023 con il brano Tutto Inutile. Nel maggio 2023, pubblicano il secondo singolo, Lemon Gin, dal sound fresco ed estivo, che li porta a esibirsi all’RDS Summer Festival di Barletta, aprendo i concerti di The Kolors e Alex Britti. A novembre 2023, rilasciano il terzo singolo, Quel Che Sarà, il primo frutto della collaborazione con il produttore Spanishhh, che segna un importante passo nella loro sperimentazione musicale.

Nell’aprile 2024 esce Felicità di Sale, il primo album dei Cosmonauti Borghesi, contenente, oltre ai loro primi tre singoli, i brani Stupido Difetto, Felicità di Sale, Pechino e 30 e Lode. A luglio 2024 suonano Stupido Difetto sul palco dell’RDS SUMMER FESTIVAL 2024 in apertura a Tananai e Francesco Gabbani.

A novembre 2024 i Cosmonauti Borghesi partecipano a Sanremo Giovani con il brano Aurora Tropicale, conquistando un posto tra i 24 artisti in gara come unica band.

Il 31 dicembre 2024 suonano in apertura al concerto di Capodanno di Roma al Circo Massimo, prima di PFM, Boy George e Gabry Ponte. Aprono anche il Concertone Del Primo Maggio 2025 di Roma a piazza San Giovanni.