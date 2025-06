Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… con un palco mastodontico a forma di chiave

Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…: il palco, la scaletta e le date del tour.

Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… con il debutto sold out allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro del prossimo 29 giugno, cui seguiranno altri otto imperdibili appuntamenti live – tutti sold out già da mesi – nei principali stadi italiani, dove il cantautore cambierà ancora una volta le regole del gioco, esibendosi su un palco che – per caratteristiche e dimensioni – rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show.

Di fatto, i fan si troveranno davanti a un palco lungo 65 metri e alto 24 metri, con una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che Ultimo porta al collo sin dagli esordi.

Ma le sorprese non finiscono qua! A far da sfondo alle canzoni del cantautore romano c’è infatti una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti, che promettono di portare lo spettacolo a un livello successivo.

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: le date

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date del tour Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…, prodotto e organizzato da Vivo Concerti:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil – SOLD OUT

2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero – SOLD OUT

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

13 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico – SOLD OUT

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo – SOLD OUT

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola – SOLD OUT

Tra le date più attese non possiamo non citare quella del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, che è valsa a Ultimo un vero e proprio record. Di fatto, il cantautore è il più giovane artista ad essersi esibito – per ben dieci volte – nel tempio della musica romana con uno show tutto suo, collezionando un totale di oltre 650 mila biglietti venduti nella Capitale ad oggi (tenendo in considerazione anche la magica notte al Circo Massimo).

ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…: la scaletta

Con 6 album di inediti alle spalle, che gli sono valsi 84 dischi di platino e 17 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute e oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify, sul palco di Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua… il cantautore romano porterà i suoi più grandi successi. Non potranno poi mancare alcuni dei brani contenuti nel suo ultimo album in studio, Altrove, così come il nuovo singolo Bella Davvero, uscito lo scorso 18 aprile.