Tony Effe annuncia due live estivi a Milano e Roma

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Tony Effe è pronto a incontrare il pubblico dal vivo. L’artista ha annunciato due live per l’estate 2025, che si terranno a Milano e Roma.

Sul palco dell’Ariston, Tony Effe ha presentato il brano Damme ‘na mano. Scritto da Nicolò Rapisarda, Davide Petrella, Diego Vettraino e Luca Faraone, si tratta di un pezzo romantico e passionale che celebra Roma. L’artista, che ha un profondo legame con la sua città natale, la personifica come una donna, esprimendo l’amore che prova per lei. La canzone presenta un testo e una melodia malinconici. Il videoclip ufficiale che l’accompagna, ha un’estetica nostalgica e a tratti noir, ispirata ai vecchi film in bianco e nero.

Dopo Sanremo, l’artista torna ad esibirsi dal vivo. E per questo suo ritorno dopo l’Icon Tour nel 2024, non poteva mancare una data nella sua città. I live annunciati sono due: a Milano e, appunto, a Roma.

Tony Effe live, date e biglietti

I concerti, prodotti da Vivo Concerti, si terranno:

– venerdì 27 giugno 2025 a Milano, presso Fiera Milano Live;

– domenica 6 luglio 2025 a Roma, al Circo Massimo.

Con queste due date a cielo aperto, Tony Effe promette ai fan un’esperienza dal vivo intensa e coinvolgente, ricca di sorprese e momenti da non perdere.

I biglietti per le date di Damme ‘na mano Milano e Roma sono disponibili su www.vivoconcerti.com, su Ticketone e nei punti vendita autorizzati dal 18 febbraio 2025.

